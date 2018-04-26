» 17 كلمة فرعونية في يومياتك.."مهياص" أشهرها

26 أبريل 2018 - 02:07 م

ما زالت كلمات مصرية قديمة «هيروغليفية»تستخدم حتى الآن في حياتنا اليومية ، وصارت من مسلّمات الحديث اليومي ، توارثتها الأجيال ، دون أن نعرف أن أصل هذه الكلمات هو موروث من الكلمات الفرعونية القديمة.

فكلمة بطط تعني "دهس" ، و بطح "ضرب فى الرأس" و ست "امرأة".

ويستخدم الجميع في مراعاة الحركة للأطفال كلمة تاته ، والتي تعني "خطوة خطوة".

فيما تعني كلمة خم " يخدع" ، و حبة " القليل من" ، و ياما "كتير" ، وكركر "من كثرة الضحك".

دائما ما نصف الشخص التافه بأنه "مهياص" وهي مكونة من لفظين: مه بمعني يملأ ويص بمعني التسرع والشطط.

بينما تشير كلمة كح كح إلي " وصل الى مرحلة الشيب" ، وهوسة " صوت الغناء العالى".

ومن أشهر الكلمات المتداولة في الحياة اليومية كلمة نونو "طفل صغير" ، ومأهور " حزين" ، ومأأ : " يدقق النظر".

بينما تعني كلمة ادى " يعطى" ، وكاني وماني "سمن و عسل" ، وحتتك بتتك "لحم وعظم".