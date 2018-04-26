» 17 كلمة فرعونية في يومياتك.."مهياص" أشهرها

عبد القادر وحيد
ما زالت كلمات مصرية قديمة «هيروغليفية»تستخدم حتى الآن في حياتنا اليومية ، وصارت من مسلّمات الحديث اليومي ، توارثتها الأجيال ، دون أن نعرف أن أصل هذه الكلمات هو موروث من الكلمات الفرعونية القديمة.
فكلمة بطط تعني "دهس" ، و بطح "ضرب فى الرأس" و ست "امرأة".
ويستخدم الجميع في مراعاة الحركة للأطفال كلمة تاته ، والتي تعني "خطوة خطوة".
فيما تعني كلمة خم " يخدع" ، و حبة " القليل من" ، و ياما "كتير" ، وكركر "من كثرة الضحك".
دائما ما نصف الشخص التافه بأنه "مهياص" وهي مكونة من لفظين: مه بمعني يملأ ويص بمعني التسرع والشطط.
بينما تشير كلمة كح كح إلي " وصل الى مرحلة الشيب" ، وهوسة " صوت الغناء العالى".
ومن أشهر الكلمات المتداولة في الحياة اليومية كلمة نونو "طفل صغير" ، ومأهور " حزين" ، ومأأ : " يدقق النظر".
بينما تعني كلمة ادى " يعطى" ، وكاني وماني "سمن و عسل" ، وحتتك بتتك "لحم وعظم".
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