  • الخميس 26 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر05:00 م
بحث متقدم
الشهيد فادي البطش - العالم الفلسطيني الراحل

جثمان «البطش» يصل غزة عبر معبر رفح

محمد صلاح

صحيفة إسرائيلية تهاجم «ليبرمان» بسبب «محمد صلاح»

عائلة مبارك تختار اسم المولود الجديد

بالصور.. أسرة «مبارك» تحضر افتتاح بطولة أفريقيا للجمباز

حصار موظفي السفارة الإسرائيلية

نتنياهو: تخوفنا من إعدام موظفي السفارة الإسرائيلية بمصر

مرسي وبديع

حقيقة اجتماع بديع ومرسي لانتخاب القوى«الثورية الإخوانية»

خيرت الشاطر

"الشاطر" يتحدث عن علاقة الإخوان بالدول الأجنبية

السيسي

"السيسى" يوافق على زيادة رواتب النواب والوزراء

عبد العال

على عبد العال يوجه رسالة لـ"صلاح"

السيسي

السيسي : اتخذت هذا الإجراء لمواجهة الأمطار

صلاح

انتقال "صلاح" لـ"الريدز": "سرقة القرن"

"عيد": "المظلمة عنوان رئيسى لمصر"

آخر الأخبار

عيد
عيد

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

أسرار جديدة فى "رحلة شامبليون" أدت إلى وفاته

#

أغرب 3 أساطير عن نشأة عيد الحب

#

في عيد الحب.. رسالة رومانسية من إدوارد لزوجته

#

قومي المرأة يطالب سيدات المنيا بالحشد في الانتخابات الرئاسية

مصر

عيد

المظلمة الكبري

عبر المحامي الحقوقي جمال عيد، عن الوضع الحالي في مصر بألفاظ قاسية، حيث وصف وضعها بـ"المظلمة".

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "ننسى الكارثة بفضيحة، وننسى الفضيحة بأزمة، وننسى الأزمة بمصيبة".

وتابع، :"ننسى المصيبة بمسخرة وننسى المسخرة بمشكلة وننسى المشكلة بمظلمة"

واختتم تدوينة بقوله: "وتظل المظلمة عنوان رئيسي لمصر الحرية لكل المظلومين".

وقد تفاعل رواد "تويتر"، على تدوينة عيد، حيث قال، يوسف عماد، "كلام جميل لكن أنت ماذا فعلت لمصر غير الكلام".

وأضاف آخر:  "وننسى المظلمة بتويتة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اعتراف السيسي بالكارثة وضمانات الإصلاح

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

عامل الإشارة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» المحكمة تقضي بحبس "إبراهيم سعيد"
» ليبرمان: سنضرب طهران في عقر دارها
» نجاة لاعب الإسماعيلي من الموت بأعجوبة
» محكمة أوروبية تنحاز لـ"ميسي" ضد شركة ملابس رياضية
» "البدري": "هذا هو هدفنا من الديربي المصري"
» شاهد.. سما المصري تستفز زوجة "صلاح"
» بالفيديو.. لاعبة جمباز لديها 91عامًا تبهر متبابعيها
» 40 ألف جنيه ثمن معطف وتي شيرت "صلاح"
» داود أوغلو يعلن دعمه لأردوغان في الترشح
» صحيفة إسبانية:«أبوتريكة» وراء تألق محمد صلاح
» 17 كلمة فرعونية في يومياتك.."مهياص" أشهرها

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:36 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما