"عيد": "المظلمة عنوان رئيسى لمصر"

26 أبريل 2018 - 02:14 م

عبر المحامي الحقوقي جمال عيد، عن الوضع الحالي في مصر بألفاظ قاسية، حيث وصف وضعها بـ"المظلمة".

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "ننسى الكارثة بفضيحة، وننسى الفضيحة بأزمة، وننسى الأزمة بمصيبة".

وتابع، :"ننسى المصيبة بمسخرة وننسى المسخرة بمشكلة وننسى المشكلة بمظلمة"

واختتم تدوينة بقوله: "وتظل المظلمة عنوان رئيسي لمصر الحرية لكل المظلومين".

وقد تفاعل رواد "تويتر"، على تدوينة عيد، حيث قال، يوسف عماد، "كلام جميل لكن أنت ماذا فعلت لمصر غير الكلام".

وأضاف آخر: "وننسى المظلمة بتويتة".