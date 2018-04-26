"عيد": "المظلمة عنوان رئيسى لمصر"

عمرو محمد
عبر المحامي الحقوقي جمال عيد، عن الوضع الحالي في مصر بألفاظ قاسية، حيث وصف وضعها بـ"المظلمة".
وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "ننسى الكارثة بفضيحة، وننسى الفضيحة بأزمة، وننسى الأزمة بمصيبة".
وتابع، :"ننسى المصيبة بمسخرة وننسى المسخرة بمشكلة وننسى المشكلة بمظلمة"
واختتم تدوينة بقوله: "وتظل المظلمة عنوان رئيسي لمصر الحرية لكل المظلومين".
وقد تفاعل رواد "تويتر"، على تدوينة عيد، حيث قال، يوسف عماد، "كلام جميل لكن أنت ماذا فعلت لمصر غير الكلام".
وأضاف آخر: "وننسى المظلمة بتويتة".
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