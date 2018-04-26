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وزيرة الهجرة: "المصريين بالخارج عايزين يحاربوا في سيناء"

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نبيلة مكرم
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أكدت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن الوزارة اهتمت بتنظيم دورات في أكاديمية ناصر العسكرية لشباب مصر في الخارج وتم تخريج 58 دفعات حتى وقتنا الحالي.

وأضافت في حوارها على الفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن الدورات تكون في فترات الإجازات والمجموعات مكونة من 30 شابًا وفتاة لديهم الرغبة الكيرة في فهم حقيقة الأوضاع في الداخل المصري، وما يحدث خلال مواجهة الإرهاب ويتم الرد على كل استفساراتهم وعمل جولات لهم داخل وحدات الصاعقة وزيارة بانوراما 6 أكتوبر وعمل معايشة كاملة لهم على أرض مصر، معلقة "الشباب بيخرجوا من الدورات عايزين يروحوا يحاربوا في شمال سيناء".

وأشارت إلى أن الوزارة اهتمت بالجيل الثاني والثالث من شباب المصريين الموجودين في دول العالم.

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