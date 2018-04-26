» 40 ألف جنيه ثمن معطف وتي شيرت "صلاح"

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كشف صحيفة "ذا صن" البريطانية عن أسعار قطع من الملابس التي يرتديها اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن سعر تي شيرت ومعطف واحد فقط من ملابس صلاح، من ماركات إيطالية فيندي ودولتشي أند غابنا، يعادل تقريبا 1,626 جنيها استرليني ما يوازي40ألف جنيه مصري تقريبا.

وذكرت الصحيفة أسعار بعض الملابس الذي ارتداها صلاح مؤخرا من بينها تي شيرت بـ 376 جنيه استرليني "حوالي 9000 جنيه مصري"، ومعطف بـ 1250 جنيه استرليني "حولي 31 ألف جنيه مصري".

وقدمت الصحيفة لمعجبي صلاح من الشباب بدائل رخيصة الثمن في متناولهم، وتشبه تقريبا الملابس التي يرتديها الفرعون الصغير.


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