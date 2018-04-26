» داود أوغلو يعلن دعمه لأردوغان في الترشح

26 أبريل 2018 - 02:31 م

أعلن رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو دعمه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد في مؤتمر صحفي أنه لا يستطيع أن يعمل سياسيا خارج إطار حزب العدالة والتنمية.

وشدد علي انتمائه لحزب العدالة والتنمية، لكن حمل في طياته عتابا كبيرا على الحزب وهناك إشارات كبيرة على عدم رضاه على كثير من القرارت، إلا أنه رجح الوفاء لزملاء المشروع السياسي.

كما أشار إلي أنه لن يكون مرشحا للبرلمان التركي في الانتخابات القادمة، أنه سيمضي في حياته السياسية.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد أعلن عن إجراء انتخابات مبكرة " رئاسية ونيابية" ، حيث يبدأ الترشح للرئاسة من 4-9 مايو القادم، وآخر موعد لتقديم طلبات التحالف في 6 مايو.

كما سيتم تسليم قوائم مرشحي الأحزاب للبرلمان في 21 مايو، وتصويت أتراك الخارج من 7-18 يونيو القادم.

بينما سيتم الاقتراع في 24 يونيو للانتخابات الرئاسية والبرلمانية داخل تركيا.