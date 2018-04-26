رسميًا.. "صلاح" أفضل لاعب بذهاب دورى الأبطال

26 أبريل 2018 - 02:34 م

حصد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليز جائزة أفضل لاعب في مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من موقع "هوسكورد" العالمى، المتخصص فى إحصائيات كرة القدم.

وحصل محمد صلاح على 10 – 10 في التقييم الذي أعده الموقع عن مستويات اللاعبين في الأندية الأربعة "ليفربول – روما – ريال مدريد – بايرن ميونخ" خلال منافسات جولة الذهاب بالدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاء فيرمينو لاعب ليفربول في المركز الثاني، ثم دجيكو مهاجم روما الإيطالي فى المركز الثالث، ولوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد الإسباني فى المركز الرابع، وجوشوا كيميتش ظهير أيمن بايرن ميونخ الألمانى فى المركز الخامس.

وسجل محمد صلاح "هدفين" وصنع مثلهما فى فوز ليفربول الإنجليزى على روما الإيطالى بنتيجة 5 – 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء بملعب "آنفيلد"، فى "ذهاب" الدور نصف النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، ليقترب ليفربول من الصعود إلى نهائى دورى أبطال أوروبا.



