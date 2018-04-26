مفاجأة في تقرير الأدلة الجنائية

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استعرضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في اليوم من قضية "التخابر مع حماس"، تقرير إدارة تحقيق الأدلة الجنائية، وذلك بخصوص تنفيذ قرار المحكمة بالجلسة السابقة بتصوير المُتهم خليل أسامة العقيد، وإجراءات المضاهاة بينه وبين الشخص الذي ظهر في المقاطع المصورة والصور بالأحراز، ومنها صور لشخص يحمل سلاحا

وأشار التقرير إلى أنه نفاذًا لقرار المحكمة فقد تم تصوير المتهم خليل أسامة العقيد، وإجراء المضاهاة فيما بينه وبين الصور ومقاطع الفيديو الواردة بالحرز، والتي بتفريغها تبين احتواؤها عدد 107 صورة رقمية يظهر فيها أحد الأشخاص يحمل ما يُشبه سلاحًا ناريًا "بندقية آلية"، وكذا تصوير لأشخاص داخل الأنفاق، وشخص مُلثم ثابت عليه شعار كتائب القسام ويحمل ما يشبه سلاحًا "طبنجة".

وشدد التقرير على أنه تم إجراء المضاهاة و المقارنة بين صور الشخص ومقاطع الفيديو موضوع الفحص وبين صورة المتهم خليل أسامة العقيد وتبين اتفاق في الشكل العام والقياسات بينهما على النحو الموضح بالصور، وذكر القاضي بأن التقرير مؤرخ بتاريخ 16 أبريل 2018، ومذيل بتوقيع رئيس قسم التصوير الجنائي ومدير إدارة التصوير الجنائي، وأشرت عليه المحكمة بما يفيد النظر والإرفاق، وصرحت للدفاع بالإطلاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.


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