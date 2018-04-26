  • الخميس 26 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر04:59 م
بحث متقدم
الشهيد فادي البطش - العالم الفلسطيني الراحل

جثمان «البطش» يصل غزة عبر معبر رفح

محمد صلاح

صحيفة إسرائيلية تهاجم «ليبرمان» بسبب «محمد صلاح»

عائلة مبارك تختار اسم المولود الجديد

بالصور.. أسرة «مبارك» تحضر افتتاح بطولة أفريقيا للجمباز

حصار موظفي السفارة الإسرائيلية

نتنياهو: تخوفنا من إعدام موظفي السفارة الإسرائيلية بمصر

مرسي وبديع

حقيقة اجتماع بديع ومرسي لانتخاب القوى«الثورية الإخوانية»

خيرت الشاطر

"الشاطر" يتحدث عن علاقة الإخوان بالدول الأجنبية

السيسي

"السيسى" يوافق على زيادة رواتب النواب والوزراء

عبد العال

على عبد العال يوجه رسالة لـ"صلاح"

السيسي

السيسي : اتخذت هذا الإجراء لمواجهة الأمطار

صلاح

انتقال "صلاح" لـ"الريدز": "سرقة القرن"

في أول تعليق..

السيسي : اتخذت هذا الإجراء لمواجهة الأمطار

الحياة السياسية

السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

الحكومة ترفع حالة التأهب القصوى استعدادًا للسيول

#

لهذه الأسباب امتحان الثانوية الجديدة غير قابل للتطبيق

#

السيسي يواجه منافسا افتراضيا

#

بالفيديو.. المنتخب يؤدي مرانه في سويسرا «وسط الثلوج»

الامطار

السيسي

المصريين

اجهزة الدولة

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة ستتخذ كافة القرارات بشأن تلافي أي أضرار يمكن أن تقع على المواطنين مثلما حدث أمس في سقوط الأمطار.

وأشار الرئيس في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنه أعطي تعليمات لكافة الأجهزة بالدولة لتكثيف الجهود لتلافى حدوث مثل هذه الآثار مرة أخرى.

وأوضح أنه يتفهم تمامًا حالة المعاناة التى ألمت ببعض المصريين نتيجة الآثار الناجمة عن تساقط الأمطار بشكل مفاجئ وغير معتاد عليه خلال اليومين الماضيين.

وانهالت التعليقات على تغريدة "السيسي" وجاء أبرزها:-

قال ناشط: " لو فيه خطوط تصريف امطار حضرتك ما كنش هيحصل اللي حصل ده، اضافة فيه حاجة اسمها ادارات الطواري والدفاع المدني اين هم ؟؟ واين دورهم في مثل تلك الكوارث ؟؟".

وغرد أخر: " دي كوارث طبيعيه لايمكن لاي دوله السيطره عليها انما احنا ماشاء الله لازم نحمل الدوله المسؤليه".

وأضاف ناشط: " الموضوع مش شوية ميه بسبب المطر، كل شيء ف المجالس المحليه غلط وبينصبوا فيه وياكلوا من وراه، اى طريق يترصف بيغشوه، اى مشروع بيسرقوه بلا استثناء".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اعتراف السيسي بالكارثة وضمانات الإصلاح

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

عامل الإشارة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» المحكمة تقضي بحبس "إبراهيم سعيد"
» ليبرمان: سنضرب طهران في عقر دارها
» نجاة لاعب الإسماعيلي من الموت بأعجوبة
» محكمة أوروبية تنحاز لـ"ميسي" ضد شركة ملابس رياضية
» "البدري": "هذا هو هدفنا من الديربي المصري"
» شاهد.. سما المصري تستفز زوجة "صلاح"
» بالفيديو.. لاعبة جمباز لديها 91عامًا تبهر متبابعيها
» 40 ألف جنيه ثمن معطف وتي شيرت "صلاح"
» داود أوغلو يعلن دعمه لأردوغان في الترشح
» صحيفة إسبانية:«أبوتريكة» وراء تألق محمد صلاح
» 17 كلمة فرعونية في يومياتك.."مهياص" أشهرها

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:36 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما