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محكمة أوروبية تنحاز لـ"ميسي" ضد شركة ملابس رياضية

الرياضة

ميسي
ليونيل ميسي

وكالات

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حكمت محكمة أوروبية اليوم الخميس لصالح اللاعب العالمي ليونيل ميسي بأحقيته في تسجيل اسمه كعلامة تجارية للمعدات والملابس الرياضية لأنه يتمتع بشهرة كبيرة تسمح بالتفريق بين اسمه وبين العلامة التجارية لشركة الملابس والأدوات الخاصة برياضات الدراجات ماسي.

ووصلت القضية للمحكمة الأوروبية العامة بعد شكوى ناجحة قدمتها الشركة الإسبانية صاحبة العلامة التجارية إلى المكتب الأوروبي لحماية الملكية الفكرية.

وقال المكتب إن التشابه الكبير في النطق والشكل بين كلمتي ميسي وماسي يجعل من الصعوبة التفريق بينهما وهو ما عارضته المحكمة.

وقالت المحكمة يتمتع السيد ميسي بشهرة كبيرة لأنه يظهر كثيرا على شاشات التلفزيون ويكون محور نقاشات عديدة في الإذاعة والتلفزيون.

وينظر إلى ميسي  على نطاق واسع على أنه واحد من أعظم اللاعبين الذين أنجبتهم ملاعب الكرة على مدار تاريخها واحتفل بإحراز هدفه رقم 600 في الشهر الماضي كما أنه الهداف التاريخي لبرشلونة ومنتخب بلاده الأرجنتين.

وقالت المحكمة إنه حتى لو كان بعض الأشخاص لا يعرفون ميسي فإنهم على الأرجح لن يكونوا ممن يهتمون بشراء معدات رياضية.

ويحق لشركة ماسي التقدم بطعن على القرار أمام محكمة العدل الأوروبية.


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