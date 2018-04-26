"السيسى" يوافق على زيادة رواتب النواب والوزراء

26 أبريل 2018 - 03:16 م

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 28 لسنة 2018 مرتبات رئيسي مجلس النواب والوزراء والشعب ونوابه، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987.



قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه.. وقد أصدرناه.



المادة الأولى



تستبدل بعبارة تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه الوزراء عبارة تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيسي مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم الواردة في عنوان القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.. وأينما وردت في أي قانون آخر.



المادة الثانية



يستبدل بنصوص المواد "الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من القانون رقم 100 لسنة 1978 المشار إليه النصوص الآتية:

يتقاضى كل من رئيسي مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شهريا وبحسب الأحوال مكافأة أو مرتبًا يعادل صافية الحد الأقصى للأجور وهما متساويان في الحقوق والمزايا الأخرى