"الشاطر" يتحدث عن علاقة الإخوان بالدول الأجنبية

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واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، فض أحراز القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس"، وبرز في مضمون الفيديوهات المعروضة حديثًا لنائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر.

ويتحدث "الشاطر" في المقطع عن ملف العلاقات الخارجية لجماعة الإخوان، وذكر بأنه فيما مضى لم تكن "الجماعة" تستطيع الاتصال بالدول الأجنبية، أو لقاء السفراء، وشدد على أنه يجب تطوير تلك الاتصالات، واستعرض وسائل التطوير، وأشار الى انه حدث لقاءات مع عديد من ممثلي الدول الأجنبية لتحسين صورة جماعة الإخوان.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

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