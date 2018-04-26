اعتراف السيسي بالكارثة وضمانات الإصلاح

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ما زالت أصداء ما حدث في مصر أمس من كوارث إنسانية بسبب زخات مطر لم تستمر سوى ساعة أو ساعتين تتردد في أكثر من صعيد ، سواء على صعيد غضب الناس وسخطهم الشديد من تردي البنية الأساسية في البلد ، حتى في الأحياء الجديدة والثرية والتي يفترض أنها تأسست على قواعد علمية تتلافى ما سبق ، أو على صعيد السخرية المرة واسعة النطاق التي انتشرت خاصة على صفحات التواصل الاجتماعي ، أو على مستوى رد فعل الجهات الرسمية ، والذي تراوح بين الاعتراف بالخطأ والوعد بإصلاحه وعدم تكراره ، أو الدفاع الساذج والطفولي المعتاد بأن هذا يحدث في الدنيا كلها ، أي أنه لا مشكلة أن يحدث اليوم وغدا وبعد غد والعام المقبل ، فهي أمور عادية ، وهو كلام ساذج وسخيف وجاهل ، ومضلل أيضا ، لأنه يربط ما حدث بالعواصف والكوارث الكبرى على نحو ما يحدث في اليابان وأمريكا فتجتاح الأعاصير الشواطئ ومناطق واسعة وبين ما حدث في مصر أمس ، ولا يمكن أن يحدث هذا الانهيار المذهل لمجرد أن السماء أمطرت ساعة أو ساعتين ، وعار أن يقارن أحدهم الوضع بباريس ولندن وواشنطن ، عيب ، وقد رأيت بنفسي مدنا عادية ـ وليست عواصم ـ في أوربا وأمريكا تمطر السماء فيها 24 ساعة متواصلة بغزارة ، وحياة الناس تمضي بشكل عادي ولا يوجد أي أزمات سوى تهدئة حركة المرور مثلا ، بل هذا يحدث مع الأسف حتى في بلدان أقل في إمكانياتها وخبراتها منا ، كما هو في السودان وأوغندا وأثيوبيا ، فعيب أن نهرب من أخطائنا بالحديث المضلل بأن العالم كله كده ! .
التصريح الوحيد الذي حمل نوعا من المسئولية والاعتراف الضمني بالخطأ ومسئولية الدولة ، كان التصريح الذي نشره الرئيس عبد الفتاح السيسي على حسابه في صفحات التواصل الاجتماعي ، والذي جاء فيه ما نصه : (أتفهم تماماً حالة المعاناه التى ألمت ببعض المصريين نتيجة الآثار الناجمة عن تساقط الأمطار بشكل مفاجئ وغير معتاد عليه خلال اليومين الماضيين ، وأؤكد أن الدولة بكافة أجهزتها ستكثف من جهودها لتلافى حدوث مثل هذه الأثار  مرة أخرى) ، والجيد فيه أنه لم يبحث عن شماعة "كلهم كده" التي استخدمها بعض المسئولين واللجان الالكترونية المستأجرة على صفحات التواصل الاجتماعي دفاعا عن الحكومة عمال على بطال ، وإنما تحدث بمسئولية عن أنه مدرك لحجم المعاناة والآثار الفادحة ، ويعد بأن هذه الأخطاء لن تتكرر مرة ثانية .
ومع ذلك ، أتشكك كثيرا في قدرة أجهزة الدولة على الوفاء بوعد السيسي بأن ما حدث لن يتكرر ، لأن هذا الأمر تكرر مرارا وتكرارا ، وفي عهده أيضا ، خلال السنوات الماضية ، وكل مرة نسمع من المسئولين أنهم وضعوا أيديهم على الخلل وهناك خطة قومية للإصلاح وتم رصد عدة عشرات من الملايين للتنفيذ ، وأن هذا الذي حدث لن يتكرر ، ثم يتكرر ، لأن الأمر ـ ببساطة ـ لا يتعلق بنوايا صاحب القرار الطيبة ، أو رغبته في الإصلاح ، وإنما بوجود منظومة كاملة يمكنها أن تنجز ذلك وتتابع الإنجاز ويقوم عليها أكفاء قادرون ، ومؤسسات رقابية جادة ومستقلة تراجع وتحاسب ، وبرلمان قوي ومستقل يهابه أي مسئول ويعمل له ألف حساب ، وهذا كله غير موجود مع الأسف أو وجوده ضعيف ، صدقني يا سيادة الرئيس ، الدولة كلها في حاجة لإعادة هيكلة ، بجميع أدواتها وأجهزتها ومؤسساتها ، ولكن المشكلة أن "القرارات الشجاعة" والتاريخية يتهرب منها الجميع ، فيضطرون للعمل يوم بيومه ، على أمل أن يسترها الله معنا والأمور تعدي ، وبعد ذلك يحلها ألف حلال ! .
قبل أسبوع واحد من تلك الفاجعة كان الرئيس في جولة في طريق القاهرة العين السخنة ، ونقلت الصحف وأجهزة الإعلام اعتزازه وفخره الشديد بما تم إنجازه على أعلى المستويات مصحوبة بصور الطريق والأسفلت والبنايات الجميلة المزركشة ، وأبدى سعادته وفخره بما تم إنجازه ، وبعد أيام تحول الطريق إلى مدقات جبلية وغمرته المياه وطمي الصحراء وتقرر غلقه لأنه ليس صالحا لحركة السير ، بعد أيام فقط وليس بعد سنوات ، ماذا يعني ذلك ؟ ، ومن يحاسب من على ذلك ، من يسأل الجهة المنفذة عن غياب أي قواعد علمية في تخطيط تصريف مياه الأمطار الغزيرة في منطقة تشهد ذلك باستمرار ، هل الطريق هو مجرد وضع "أسفلت" والتقاط الصور بجانبه ، وهل يمكن لنا أن نتوقع ظهور مثل هذه المفاجآت غير السارة في "إنجازات" أخرى كثيرة تم اختصار وقت إنجازها مؤخرا لزوم الاستعراض الإعلامي ، مثل كباري وأنفاق وطرق .
الإصلاح رؤية ومنظومة شاملة ، ومع الأسف لسنا في الطريق الموصل لها .

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