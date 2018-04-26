بالصور.. ضبط عقاقير مخدرة وأدوية تأمين صحي داخل مخزن

تمكنت إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط صاحب شركة بيع مستلزمات طبية وبحوزته عدد من الأدوية البشرية والأدوية الخاصة بالتأمين الصحى غير المصرح ببيعها.





كانت معلومات قد توافرت العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بالغربية تفيد قيام (محمد.ى.س) 33 سنة مقيم محلة البرج مدينة المحلة الكبرى وصاحب شركة التوحيد للمستلزمات الطبية بالاتجار فى الأدوية البشرية بالمخالفة للقانون.



وتم إخطار اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية الذى أمر بسرعة ضبط المتهم والمضبوطات فتم إعداد حملة قادها العميد محمد عتمان، مدير الإدارة، والعقيد محمد عز، وكيل الإدارة، والمقدم حسام الغريب، رئيس وحده مباحث التموين بالمحلة الكبرى.



وتم ضبط كل من ( باسم .م.س) و( نادر ا.ا) عاملين بالشركة وتم ضبط 1338 أنبوب نالوفين ودورميكسام وكمية من الأدوية البشرية تقدر بـ8100 (محلول .أنبوب.قرص) وكمية من الأدوية البشرية الخاصة بالتأمين الصحى غير المصرح ببيعها ومبلغ مالى 22871.



تم تحرير محضر تحت رقم 5194 جنح قسم أول المحلة الكبرى وإخطار النيابة العامة للتصرف.