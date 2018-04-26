بالصور.. ضبط عقاقير مخدرة وأدوية تأمين صحي داخل مخزن

تمكنت إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط صاحب شركة بيع مستلزمات طبية وبحوزته عدد من الأدوية البشرية والأدوية الخاصة بالتأمين الصحى غير المصرح ببيعها.
كانت معلومات قد توافرت العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بالغربية تفيد قيام (محمد.ى.س) 33 سنة مقيم محلة البرج مدينة المحلة الكبرى وصاحب شركة التوحيد للمستلزمات الطبية بالاتجار فى الأدوية البشرية بالمخالفة للقانون.
وتم إخطار اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية الذى أمر بسرعة ضبط المتهم والمضبوطات فتم إعداد حملة قادها العميد محمد عتمان، مدير الإدارة، والعقيد محمد عز، وكيل الإدارة، والمقدم حسام الغريب، رئيس وحده مباحث التموين بالمحلة الكبرى.
وتم ضبط كل من ( باسم .م.س) و( نادر ا.ا) عاملين بالشركة وتم ضبط 1338 أنبوب نالوفين ودورميكسام وكمية من الأدوية البشرية تقدر بـ8100 (محلول .أنبوب.قرص) وكمية من الأدوية البشرية الخاصة بالتأمين الصحى غير المصرح ببيعها ومبلغ مالى 22871.
تم تحرير محضر تحت رقم 5194 جنح قسم أول المحلة الكبرى وإخطار النيابة العامة للتصرف.
وعقب تقنين الاجراءات واستصدار اذن النيابه العامه قامت مأموريه من ضباط الاداره بالاشتراك مع مفتشى الصيادله وقد تم ضبط المتهم، وبتفتيشه وتفتيش المحلات والمخازن خاصته والسياره قيادته والتى تحمل لوحات رقم 604399 ملاكى الغربيه تم ضبط كميه من الادويه المدرجه بجدول المخدرات عدد (1338) امبول " نالوفين، دورميكان، نالبوفين ".
كذلك ضبط كميه من الأدوية المهربة جمركيا بإجمالي عدد "1116 " قرص، وكميه من الادويه البشريه باجمالى عدد 8100 " نالوفين، امبول، قرص "، وكميه من الادويه الخاصه بالتأمين الصحى وقدرها 100 قرص.
تم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5194 جنح قسم اول المحله 2018 وجاري العرض على النيابة العامة.