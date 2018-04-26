أسرة تتهم طبيبين بالتسبب في وفاة نجلتهم أثناء الولادة

تجمهر العشرات من أهالي وأقارب قرية منشأة الأمراء بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم، الخميس، أمام أبواب مستشفى المنشاوي بطنطا؛ احتجاجًا على تأخر إذن تصريح دفن جثة نجلتهم، والتى تُوفيت جراء الإهمال الطبي حال إجرائها عملية قيصرية داخل مستشفى عبد الظاهر التخصصي على أيدي فريق طاقم طبي، وتحرّر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة، يفيد بورود بلاغ يحمل رقم 3103 إداري بنقطة شرطة مستشفي المحلة العام تابعة لقسم أول المحلة من المدعو محمد زكريا أبوسعد ونبيل إبراهيم بيومي بوفاة زوجة الأول، ونجلة الثاني "نيرة"، 23 سنة، خلال إجرائها عملية قيصرية داخل مستشفي "عبد الظاهر التخصصي"؛ نتيجة الإهمال الطبي ضد كل من الدكتور محمود أبو العمايم، أخصائي التخدير، والدكتور عبد الظاهر عطا، مدير مستشفي المذكورة، والدكتورة هيام الغريب، أخصائية نساء وتوليد، واتهامهم بالتسبب فى وفاه نجلتهم.

وطالب أهالي الفتاة الضحية بالقصاص قانونيًا من المتسببين فى وفاة نجلتهم من أعضاء الفريق العمل الطبي، كما تقدموا بشكوي رسمية إلى مديرية الصحة بطنطا؛ لاتخاذ الإجراءات الإدارية حيال مستشفي المتسببة فى وفاتها حسب ما ذكروه فى محضر البلاغ.

ووجه الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة مساعديه بالضرورة تشكيل لجنة لمعاينة مستشفي موقع الحادث وسماع أقوال أصحاب الشكوى والأطباء المتسببين فى الوفاة والتأكد من تورطهم من عدمه وطلب تقرير الطب الشرعي حول وفاة الفتاة.

كما قرر المستشار أحمد السعيد عمر، رئيس نيابة أول المحلة، فتح باب التحقيق فى واقعة وفاة الفتاة، واستدعاء الأطباء المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية معهم عقب سماع أقوالهم فيما نسب إليهم من اتهامات من أهلية الفتاة.



