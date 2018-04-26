  • الخميس 26 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:21 م
بحث متقدم
مشادة بين "الغيطي" و"الهلباوي" بسبب "أبوالفتوح"

«الهلباوي» يكشف 5 حقائق عن مبادرة المصالحة

خليفة حفتر

بالصور.. «حفتر» يصل ليبيا

محكمة النقض

مصرع نائب رئيس محكمة النقض غرقا

كلية تربية

حقيقة إلغاء كليات التربية بالجامعات المصرية

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يعتذر بسبب أزمة الأمطار

الشهيد فادي البطش - العالم الفلسطيني الراحل

جثمان «البطش» يصل غزة عبر معبر رفح

محمد صلاح

صحيفة إسرائيلية تهاجم «ليبرمان» بسبب «محمد صلاح»

عائلة مبارك تختار اسم المولود الجديد

بالصور.. أسرة «مبارك» تحضر افتتاح بطولة أفريقيا للجمباز

حصار موظفي السفارة الإسرائيلية

نتنياهو: تخوفنا من إعدام موظفي السفارة الإسرائيلية بمصر

مرسي وبديع

حقيقة اجتماع بديع ومرسي لانتخاب القوى«الثورية الإخوانية»

بالصور..

أسرة تتهم طبيبين بالتسبب في وفاة نجلتهم أثناء الولادة

قبلي وبحري

أسرة تتهم طبيبين بالتسبب فى وفاه نجلتهم أثناء الولاده
أسرة تتهم طبيبين بالتسبب فى وفاه نجلتهم أثناء الولاده

محمد عبدالناصر

أخبار متعلقة
#

شاهد .. شيرين تظهر بحي القلعة مع أبناء منطقتها عقب عزاء والدها

#

الوزراء يعزي "لويس جريس"

#

وفاة الطالبة «مريم» ضحية الاعتداء في بريطانيا

#

مصرع شاب على يد ضابط شرطة بالمنزلة

ضحية

أسرة

قسم أول المحلة

طبيبن

مستشفى تخصصى

تجمهر العشرات من أهالي وأقارب قرية منشأة الأمراء بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم، الخميس، أمام أبواب مستشفى المنشاوي بطنطا؛ احتجاجًا على تأخر إذن تصريح دفن جثة نجلتهم، والتى تُوفيت جراء الإهمال الطبي حال إجرائها عملية قيصرية داخل مستشفى عبد الظاهر التخصصي على أيدي فريق طاقم طبي، وتحرّر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة، يفيد بورود بلاغ يحمل رقم 3103 إداري بنقطة شرطة مستشفي المحلة العام تابعة لقسم أول المحلة من المدعو محمد زكريا أبوسعد ونبيل إبراهيم بيومي بوفاة زوجة الأول، ونجلة الثاني "نيرة"، 23 سنة، خلال إجرائها عملية قيصرية داخل مستشفي "عبد الظاهر التخصصي"؛ نتيجة الإهمال الطبي ضد كل من الدكتور محمود أبو العمايم، أخصائي التخدير، والدكتور عبد الظاهر عطا، مدير مستشفي  المذكورة، والدكتورة هيام الغريب، أخصائية نساء وتوليد، واتهامهم بالتسبب فى وفاه نجلتهم.

وطالب أهالي الفتاة الضحية بالقصاص قانونيًا من المتسببين فى وفاة نجلتهم من أعضاء الفريق العمل الطبي، كما تقدموا بشكوي رسمية إلى مديرية الصحة بطنطا؛ لاتخاذ الإجراءات الإدارية حيال مستشفي المتسببة فى وفاتها حسب ما ذكروه فى محضر البلاغ.

ووجه الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة مساعديه بالضرورة تشكيل لجنة لمعاينة مستشفي موقع الحادث وسماع أقوال أصحاب الشكوى والأطباء المتسببين فى الوفاة والتأكد من تورطهم من عدمه وطلب تقرير الطب الشرعي حول وفاة الفتاة.

كما قرر المستشار أحمد  السعيد عمر، رئيس نيابة أول المحلة، فتح باب التحقيق فى واقعة وفاة الفتاة، واستدعاء الأطباء المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية معهم عقب سماع أقوالهم فيما نسب إليهم من اتهامات من أهلية الفتاة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اعتراف السيسي بالكارثة وضمانات الإصلاح

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

عامل الإشارة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «مروان محسن» يقود هجوم الأهلي أمام الزمالك
» بالفيديو.. لاعبو الأهلي يؤدون صلاة المغرب
» «الألتراس» يُشعل ملعب القمة 116
» «جلال» يعلن تشكيل الزمالك لمباراة الأهلي
» النني:هذه أفضل لحظة بالنسبة لي.. ولن أتنازل عن هذا الحلم
» تحطم طائرة إسرائيلية وسط تكتيم من جيش الاحتلال
» مصرع 9 إسرائيليين وفقدان آخرين بسبب الفيضانات
» محمد جبريل: ما حدث في «التجمع» يؤكد هذا الأمر
» استبعاد سداسي الأهلي من القمة 116
» المحكمة تقضي بحبس "إبراهيم سعيد"
» ليبرمان: سنضرب طهران في عقر دارها

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عشاء

    08:06 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما