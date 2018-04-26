محافظ الغربية: مليار جنيه لإقامة 173 مدرسة جديدة

26 أبريل 2018 - 04:07 م

قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، إنه بلغ عدد المدارس التي تم استلامها والجاري العمل بها وطرحها 173 مدرسة بتكلفة تقارب المليار جنيه.

وأوضح "صقر"، أنه بلغ عدد المشروعات التعليمية التي تمت خلال الفترة من 1/1/2016 إلى تاريخه 109 مدارس بعدد فصول 1733، فصلًا وبتكلفة 545 مليون جنيه.

بينما بلغ عدد المدارس الجاري العمل بها على نطاق المحافظة 54 مدرسة بإجمالى 874 فصلًا وبتكلفة 343 مليون جنيه، كما تم طرح 10 مدارس بإجمالي 215 فصلًا وبتكلفة 32 مليون جنيه، كما بلغ عدد المدارس الجاهزة للطرح والجاري تجهيزها للطرح لعام 2017 /2018، 69 مدرسة بإجمالى عدد فصول 1213 فصلًا وبتكلفة 231 مليون جنيه.

وأضاف محافظ الغربية، أنه تم توفير 376 قطعة أرض صالحة لبناء مدارس عليها منها 140 قطعة تبرع من مواطني محافظة الغربية، مشيرًا إلى مواصلة العمل في بناء المدارس الجديدة حتى تصل كثافة الطلاب بالفصول إلى المعدلات الطبيعية مع مراعاة الزيادة السكانية في الفترة القادمة على مستوى نطاق محافظة الغربية.