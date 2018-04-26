بالصور.. أسرة «مبارك» تحضر افتتاح بطولة أفريقيا للجمباز

26 أبريل 2018 - 04:17 م

وصلت أسرة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، إلى استاد القاهرة، منذ قليل؛ لحضور حفل افتتاح البطولة الإفريقية للجمباز، التي تُقام مساء اليوم، الخميس، في الصالة المغطاة رقم 1 باستاد القاهرة.

ووصلت سوزان مبارك حرم الرئيس الأسبق، ونجلاها علاء وجمال، وزوجة جمال، خديجة الجمال، لمتابعة فريدة جمال مبارك "حفيدة" الرئيس الأسبق، في العرض الافتتاحي لبطولة إفريقيا رقم 14 للجمباز الإيقاعي والترامبولين، والمقرر إقامته عصر اليوم، الخميس، في صالة 1 باستاد القاهرة الدولي.