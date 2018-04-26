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المحكمة تقضي بحبس "إبراهيم سعيد"

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ابراهيم سعيد

قضت محكمة الأسرة بالمعادى، في جلستها اليوم، الخميس، بحبس إبراهيم سعيد، مدافع الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، لمدة شهر، وذلك في اتهامه بعدم سداد النفقة 114950 جنيهًا في الدعوى القضائية المقدمة من طليقة اللاعب، والتي تطالب فيها بحبسه لامتناعه عن سداد قيمة متجمد نفقة نجله «آدم».

وترجع البداية عندما تقدم هيثم حمد الله، محامى طليقة إبراهيم سعيد، إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادى بطلب رقم 1167 لسنة 2017 لإلزام اللاعب السابق بتسديد مبلغ 114.950 قيمة متجمد نفقة نجله "آدم" وحبسه لمدة 30 يومًا، عند امتناعه عن أداء المبلغ لمطلقته، وبعد تغيب الطرفين عن جلسة التسوية تم إحالة الأمر إلى محكمة الأسرة للفصل في الدعوى، لتصدر حكمها المتقدم.



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