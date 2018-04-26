حبس عاطلين بتهمة سرقة "توك توك" بالمحلة

26 أبريل 2018 - 04:40 م

قررت نيابة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم، الخميس، حبس تشكيل عصابي لسرقة "توك توك" يتزعمه عاطلون مسجلون خطر 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا من مأمور مركز المحلة يفيد بورود سلسلة من البلاغات حول وقائع سرقة دراجات نارية "توك توك" لدى ضباط مباحث المركز.

وتبين من التحريات الأمنية التى أجراها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب الوقائع كل من "أحمد أ ال م ع ز" 28 سنة عاطل مقيم بقرية بلقينا بمركز المحلة سبق اتهامه في القضية رقم 13528 /2015 جنح مركز المحلة (سرقة)، كما ضبط "شادي ال ش غ" 26 سنة عاطل مقيم بقرية بلقينا بمركز المحلة سبق اتهامه في (5) قضايا (مخدرات - بلطجة - سلاح أبيض) وآخرها القضية رقم 39209 جنح مركز المحلة 2016 (سلاح أبيض) و"خلود ط م ال" 18 سنة بدون عمل مقيم بقرية بلقينا بمركز المحلة (زوجة المتهم الأول عرفيا)، حيث كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا بزعامة المتهم الأول تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدرجات البخارية (توك توك) في مدينة المحلة بتقسيم الأدوار فيما بينهم بأسلوب المغافلة.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة الرائد عمر أبوبكر رئيس مباحث مركز المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهمين وبحوزة الأول سلاح أبيض (مطواة) بحوزة الثاني سلاح ابيض (مطواة).

وبمواجهتهم بالتحريات اقروا بصحتها بتطوير مناقشتهم واعترفوا بالاتفاق جنائيًا فيما بينهم بارتكابهم أكثر من 4 وقائع سرقة دراجات نارية "توك توك" ولايتهم أو يشتبه فى أحد بالسرقة.

وبإرشاد المتهمين وتم ضبط المسروقات وبعرضها على المجنى عليهما تعرفا عليها تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.