» تحطم طائرة إسرائيلية وسط تكتيم من جيش الاحتلال

26 أبريل 2018 - 05:06 م

كشفت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن تحطم طائرة إسرائيلية بدون طيار، قبالة السواحل الإسرائيلية قبل بضعة أسابيع بسبب عطل فني.

ولم تكشف الإذاعة الإسرائيلية عن المهمة التي كانت تقوم لها هذه الطائرة، أو أسباب امتناع جيش الاحتلال الإسرائيلي عن الإعلان عن تحطمها.

وقالت الإذاعة": " سقطت طائرة بدون طيار، قبالة سواحل إسرائيل قبل عدة أسابيع نتيجة خلل فني".

وأضافت: " قال الجيش إنه تم سحب الطائرة بدون طيار من البحر، وإنه لا يوجد خوف من تسرب المعلومات".

ولفتت الإذاعة إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن أيضا قبل عدة أشهر عن سقوط طائرة بدون طيار، في منطقة بيت لحم في جنوبي الضفة الغربية.

وسبق للجيش الإسرائيلي أن أعلن أكثر من مرة عن سقوط طائرات بدون طيار في الأشهر الماضية.