  • الخميس 26 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:20 م
بحث متقدم
مشادة بين "الغيطي" و"الهلباوي" بسبب "أبوالفتوح"

«الهلباوي» يكشف 5 حقائق عن مبادرة المصالحة

خليفة حفتر

بالصور.. «حفتر» يصل ليبيا

محكمة النقض

مصرع نائب رئيس محكمة النقض غرقا

كلية تربية

حقيقة إلغاء كليات التربية بالجامعات المصرية

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يعتذر بسبب أزمة الأمطار

الشهيد فادي البطش - العالم الفلسطيني الراحل

جثمان «البطش» يصل غزة عبر معبر رفح

محمد صلاح

صحيفة إسرائيلية تهاجم «ليبرمان» بسبب «محمد صلاح»

عائلة مبارك تختار اسم المولود الجديد

بالصور.. أسرة «مبارك» تحضر افتتاح بطولة أفريقيا للجمباز

حصار موظفي السفارة الإسرائيلية

نتنياهو: تخوفنا من إعدام موظفي السفارة الإسرائيلية بمصر

مرسي وبديع

حقيقة اجتماع بديع ومرسي لانتخاب القوى«الثورية الإخوانية»

تحطم طائرة إسرائيلية وسط تكتيم من جيش الاحتلال

آخر الأخبار

طائرة إسرائيلية بدون طيار
طائرة إسرائيلية بدون طيار

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

طلبة إسرائيليون يقتحمون الأقصى

#

إصابة 7 جنود إسرائيليين في انفجار لغم بالضفة الغربية

#

اشتباك إيراني إسرائيلي.. وسقوط مقاتلة إسرائيلية

#

سقوط طائرة إف 16 إسرائيلية بعد هجوم على "أهداف إيرانية"

بدون طيار

تحطم

طائرة إسرائيلية

كشفت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن تحطم طائرة إسرائيلية بدون طيار، قبالة السواحل الإسرائيلية قبل بضعة أسابيع بسبب عطل فني.

ولم تكشف الإذاعة الإسرائيلية عن المهمة التي كانت تقوم لها هذه الطائرة، أو أسباب امتناع جيش الاحتلال الإسرائيلي عن الإعلان عن تحطمها.

وقالت الإذاعة": " سقطت طائرة بدون طيار، قبالة سواحل إسرائيل قبل عدة أسابيع نتيجة خلل فني".

وأضافت: " قال الجيش إنه تم سحب الطائرة بدون طيار من البحر، وإنه لا يوجد خوف من تسرب المعلومات".

ولفتت الإذاعة إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن أيضا قبل عدة أشهر عن سقوط طائرة بدون طيار، في منطقة بيت لحم في جنوبي الضفة الغربية.

وسبق للجيش الإسرائيلي أن أعلن أكثر من مرة عن سقوط طائرات بدون طيار في الأشهر الماضية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اعتراف السيسي بالكارثة وضمانات الإصلاح

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

عامل الإشارة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «مروان محسن» يقود هجوم الأهلي أمام الزمالك
» بالفيديو.. لاعبو الأهلي يؤدون صلاة المغرب
» «الألتراس» يُشعل ملعب القمة 116
» «جلال» يعلن تشكيل الزمالك لمباراة الأهلي
» النني:هذه أفضل لحظة بالنسبة لي.. ولن أتنازل عن هذا الحلم
» تحطم طائرة إسرائيلية وسط تكتيم من جيش الاحتلال
» مصرع 9 إسرائيليين وفقدان آخرين بسبب الفيضانات
» محمد جبريل: ما حدث في «التجمع» يؤكد هذا الأمر
» استبعاد سداسي الأهلي من القمة 116
» المحكمة تقضي بحبس "إبراهيم سعيد"
» ليبرمان: سنضرب طهران في عقر دارها

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عشاء

    08:06 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما