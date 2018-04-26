رصف 86 طريقًا ببني سويف

26 أبريل 2018 - 05:06 م

رصد تقرير مديرية الطرق ببني سويف رصف 86 طريقا بطول 125.32 كم ورصف 79 شارعا بأطوال 29.48 كم على مستوى المحافظة بتكلفه 125 مليونا و700 ألف جنيه وتطوير وتمهيد بعض الطرق بالجهود الذاتية مع مديرية الطرق بتكلفة مليون و220 ألف جنيه بطول 7.4 كم.

وأشار التقرير إلى رصف وإعادة رصف شوارع وطرق إقليمية بمراكز المحافظة بتكلفة 49 مليونا و742 جنيها وتطوير أرصفة وعمل تكاسي بتكلفة مليون و365 جنيها ويتم عمل تطوير أرصفة وتمهيد وتعلية طرق وأعمال صناعية بمراكز سمسطا والواسطى وإهناسيا وبني سويف بتكلفة 2 مليون و597 جنيها في الخطة الاستثمارية 2017 -2018.

وجرت إعادة فتح الطريق الدائري بمدينة بني سويف الذي يبلغ طوله 5.5 كم من حديقة الشلال وحتى مدخل قرية بنى هارون بعد إغلاقه بعد ثورة 25 يناير2011.