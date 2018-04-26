الأرصاد: موجة سقوط الأمطار لم تنته بعد

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أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن موجة سقوط الأمطار لم تنته حتى الآن، مشيرًا إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد نهاية اليوم الحالي حتى غد.

وقال "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"،، أنه من المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية، دمياط، بورسعيد، العريش، ورفح المصرية وسط وجنوب سيناء، وجميع مدن القناة سقوط أمطار غزيرة حتى نهاية هذا اليوم.

ونصح "عبد العال"، المواطنين بتوخي أقصى درجات الحذر واتباع تعليمات المرور في أوقات سقوط الأمطار.


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