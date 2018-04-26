شون وصوامع بني سويف تتسلم 22 ألف طن قمح

26 أبريل 2018 - 05:14 م

واصلت الشون والصوامع بمراكز محافظة بني سويف استقبال المزارعين من جميع قرى المحافظة لتوريد محصول القمح تحت إشراف اللجنة المختصة المشكلة من التموين والزراعة والصوامع وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وبنك التنمية الزراعي.

وقال جمعة علي عبد الحفيظ رئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين بمحافظة بني سويف: إن الشون والصوامع بالمحافظة استلمت 22 ألفا و500 طن من محصول القمح من الفلاحين والموردين منذ بدء موسم التوريد رسميا في 15 إبريل الجاري.

وأشار جمعة إلى إنه تم تشكيل لجان لاستلام القمح من الموردين والفلاحين في 30 موقعا متنوعا ما بين صومعة وشونة بجميع مراكز المحافظة، واستلام اللجان مهام عملها داخل الشون والصوامع بالإضافة إلى الإعلان عن الأسعار بإعلانات في مواقع التخزين 570 جنيهًا لدرجة 22.5، 585 جنيها لدرجة 23، 600 جنيه لدرجة 23.5.

وأوضح رئيس قسم الحبوب أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية التموين لمتابعة عمليات التوريد واستلام القمح من الفلاحين وحل المشاكل التي تقابلهم أولًا بأول وتجهيز جميع الشون والصوامع ومراجعتها من قبل اللجنة المشكلة، ومراجعة عوامل السلامة والأمان لاستقبال المحصول.