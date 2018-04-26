  • الخميس 26 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:20 م
بحث متقدم
مشادة بين "الغيطي" و"الهلباوي" بسبب "أبوالفتوح"

«الهلباوي» يكشف 5 حقائق عن مبادرة المصالحة

خليفة حفتر

بالصور.. «حفتر» يصل ليبيا

محكمة النقض

مصرع نائب رئيس محكمة النقض غرقا

كلية تربية

حقيقة إلغاء كليات التربية بالجامعات المصرية

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يعتذر بسبب أزمة الأمطار

الشهيد فادي البطش - العالم الفلسطيني الراحل

جثمان «البطش» يصل غزة عبر معبر رفح

محمد صلاح

صحيفة إسرائيلية تهاجم «ليبرمان» بسبب «محمد صلاح»

عائلة مبارك تختار اسم المولود الجديد

بالصور.. أسرة «مبارك» تحضر افتتاح بطولة أفريقيا للجمباز

حصار موظفي السفارة الإسرائيلية

نتنياهو: تخوفنا من إعدام موظفي السفارة الإسرائيلية بمصر

مرسي وبديع

حقيقة اجتماع بديع ومرسي لانتخاب القوى«الثورية الإخوانية»

شون وصوامع بني سويف تتسلم 22 ألف طن قمح

قبلي وبحري

بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

أخبار متعلقة
#

حبس 4 استولوا على 101 ألف جنيه بالقوة من مندوب ببني سويف

#

توريد 780 طن قمح لشون وصوامع بني سويف

#

الرقابة الإدارية تشرف على استلام القمح ببنى سويف

#

فحص 1292 مريضًا في قافلة طبية بقرية "الحاجر" ببني سويف

الرقابة

الفلاحين

التموين

أسعار

اللجنة

واصلت الشون والصوامع بمراكز محافظة بني سويف استقبال المزارعين من جميع قرى المحافظة لتوريد محصول القمح تحت إشراف اللجنة المختصة المشكلة من التموين والزراعة والصوامع وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وبنك التنمية الزراعي.

وقال جمعة علي عبد الحفيظ رئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين بمحافظة بني سويف: إن الشون والصوامع بالمحافظة استلمت 22 ألفا و500 طن من محصول القمح من الفلاحين والموردين منذ بدء موسم التوريد رسميا في 15 إبريل الجاري.

وأشار جمعة إلى إنه تم تشكيل لجان لاستلام القمح من الموردين والفلاحين في 30 موقعا متنوعا ما بين صومعة وشونة بجميع مراكز المحافظة، واستلام اللجان مهام عملها داخل الشون والصوامع بالإضافة إلى الإعلان عن الأسعار بإعلانات في مواقع التخزين 570 جنيهًا لدرجة 22.5، 585 جنيها لدرجة 23، 600 جنيه لدرجة 23.5.

وأوضح رئيس قسم الحبوب أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية التموين لمتابعة عمليات التوريد واستلام القمح من الفلاحين وحل المشاكل التي تقابلهم أولًا بأول وتجهيز جميع الشون والصوامع ومراجعتها من قبل اللجنة المشكلة، ومراجعة عوامل السلامة والأمان لاستقبال المحصول.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اعتراف السيسي بالكارثة وضمانات الإصلاح

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

عامل الإشارة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «مروان محسن» يقود هجوم الأهلي أمام الزمالك
» بالفيديو.. لاعبو الأهلي يؤدون صلاة المغرب
» «الألتراس» يُشعل ملعب القمة 116
» «جلال» يعلن تشكيل الزمالك لمباراة الأهلي
» النني:هذه أفضل لحظة بالنسبة لي.. ولن أتنازل عن هذا الحلم
» تحطم طائرة إسرائيلية وسط تكتيم من جيش الاحتلال
» مصرع 9 إسرائيليين وفقدان آخرين بسبب الفيضانات
» محمد جبريل: ما حدث في «التجمع» يؤكد هذا الأمر
» استبعاد سداسي الأهلي من القمة 116
» المحكمة تقضي بحبس "إبراهيم سعيد"
» ليبرمان: سنضرب طهران في عقر دارها

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عشاء

    08:06 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما