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ضبط مزور المحررات الرسمية والأختام الحكومية بالغربية

قضايا وحوادث

ضبط مزور المحررات الرسمية و الأختام الحكومية بالغربية
ارشيفية

محمد عبدالناصر

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مكافحة الجرائم

مباحث الاموال العامة

متهم

امن الغربية

محررات رسمية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط عاطل لقيامة بتزوير المحررات الرسمية الحكومية مقابل مبالغ مالية.

تلقي اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط "ب.ف.م"، 36 عامًا، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية؛ لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تزوير وترويج المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

وتم ضبط المتهم وبحوزته عدد من المستندات والمحررات الرسمية منسوبة لجهات حكومية مختلفة، ووحدة تخزين ملفات فلاشة محملة بنماذج أختام شعار الدولة منسوبة لجهات حكومية مختلفة، نماذج خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، خطابات خالية البيانات منسوب صدورها لهيئات حكومية وشهادات تخرج خالية البيانات معدة للتزوير ممهورة بخاتم شعار الجمهورية منسوبة لبعض الجامعات والمعاهد، مجموعة كبيرة من نماذج الطوابع والدمغات المستخدمة فى تزوير المستندات الرسمية الأدوات المستخدمة فى عملية التزوير سكانر وماكينة طباعة  هاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من الصور الضوئية لجوازات سفر وبطاقات رقم القومى).

وبمواجهة المتهم اعترف بممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال تزوير وترويج المحررات الرسمية لمن لديهم موانع قانونية مقابل مبالغ مالية.
 
تم تحريز المضبوطات وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.








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