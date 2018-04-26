مصرع نائب رئيس محكمة النقض غرقًا

26 أبريل 2018 - 05:38 م

لقي المستشار محمد عبد العزيز الجبيلي، 55 سنة، نائب رئيس محكمة النقض، مصرعه غرقًا اليوم، الخميس، في بحر يسري على طريق بلقاس في محافظة الدقهلية.







وقال بيان مديرية الأمن، إن بلاغًا ورد لمركز شرطة الستاموني من مستشفى جمصة، يفيد وصول المستشار جثة هامدة؛ نتيجة حادث طريق.





انتقل ضباط وحدة المباحث، وبسؤال شقيقه عبد العزير (صيدلي)، قال إنه أثناء قيادة شقيقه لسيارة رقم ر "ص ص 152"، بالقرب من مصنع السمر اختلت عجلة القيادة، مما أدى لانقلابه ببحر يسري ووفاته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.











أفاد تقرير الصحة وفاته بسبب إسفسيكيا الغرق، وجارٍ انتشال السيارة، وتحرر المحضر رقم 1307 إداري المركز.