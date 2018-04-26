رسميًا.. تحديد موعد مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا

26 أبريل 2018 - 05:42 م

أعلن إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، عن إقامة المباراة الودية بين مصر وبلجيكا يوم 6 يونيو المقبل، وهو اللقاء الأخير للفراعنة قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم بروسيا.

ويتوجه المنتخب الوطني إلى العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 5 يونيو ويتدرب الفريق في نفس اليوم في موعد المباراة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت بروكسل.

وأكد لهيطة أن المباراة ستقام باستاد الملك بودوان الذي يسع لـ 47 ألف متفرج، مشيرًا إلى أنه زار ملعب المباراة وأنه من الملاعب الجيدة.

وأوضح مدير المنتخب أنه تم ارسال استمارة المباراة إلى الاتحاد الدولي لاعتمادها مباراة ودية دولية

ويعود المنتخب الوطني في اليوم التالي للمباراة قبل أن يتوجه بعدها إلى روسيا.