» النني:هذه أفضل لحظة بالنسبة لي.. ولن أتنازل عن هذا الحلم

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النني

طريقة أداء آرسنال مختلفة عن المنتخب.. وهذه حظوظنا بالمونديال

أجرى محمد الننى، لاعب وسط آرسنال والمنتخب الوطني، حوارًا مع صحيفة «آس» الإسبانية، تحدث فيه عن مواجهة أرسنال أمام أتلتيكو مدريد فى ذهاب نصف نهائى بطولة الدوري الأوروبي، كما كشف العديد من الأمور التتي تتعلق بالفراعنة وأهم لحظة في مسيرته حتى الأن.

وفى السطور التالية نسرد لكم كل ما قاله الفرعون المصرى المتألق فى الملاعب الإنجليزية:

لقد واجهتم أندية قوية فى الدورى الأوروبى، ولكن كيف ترى مواجهة أتلتيكو مدريد؟

أتلتيكو مدريد فريق قوى جدًا ودائمًا يلعب بشجاعة، بقيادة دييجو سيميونى.. فى الأعوام الماضية أثبت أتلتيكو قوته فى الدورى الإسبانى ودورى أبطال أوروبا وفاز بالدورى الأوروبى فى 2012، ولكن أرسنال فريق كبير أيضًا ويحترم الجميع.. بالنسبة لنا كل مباراة بمثابة نهائى بطولة وكل الفرق قوية جدا فى المسابقة.

 ما هى أفضل لحظة بالنسبة لك مع أرسنال؟

أفضل لحظة بالنسبة لى هى هدفى فى شباك تيرشتيجن حارس مرمى برشلونة فى دورى أبطال أوروبا.. لم يكن شيئًا سهلاً أن تسجل هدفًا فى مرمى فريق عريق مثل برشلونة.. إنه فريق يلعب كرة قدم رائعة لذلك فإن هدفى أمامهم كان لحظة استثنائية.

هل ترغب فى اللعب بإسبانيا أم تود البقاء فى إنجلترا؟

الدورى الإسبانى رائع جدًا وكرة القدم متطورة جدًا هناك من الناحية التقنية والتكتيكية.. المسابقة تشهد أندية كثيرة متنافسة ولكن بالنسبة لى الآن أنا سعيد جداً فى أرسنال ولا أريد الرحيل.. أنا أحب الدورى الإنجليزى كثيرًا وأتمنى أن أظل فى صفوف أرسنال إلى أن أرتدي شارة القيادة.

هل حدثت مشكلة بينك وبين أليكسيس سانشيز بسبب تغريدة كأس العالم؟

لا لم تكن هناك أى مشكلة بينه وبينى.. سانشيز كان لاعبًا مهمًا جدًا بالنسبة لنا والآن هو يلعب فى صفوف فريق آخر كبير جداً فى إنجلترا.. كل منا له طموحاته وأولوياته ولذلك هو رحل عن الفريق وأنا باقٍ معه.. علاقتى بكل لاعبى الفريق جيدة للغاية وأعتبرهم دائمًا عائلتى الثانية.

ما هو الفارق بالنسبة لك بين هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر وأرسين فينجر؟

الاثنان يساعداني ويشجعاني كثيرًا.. ولكن الفارق هو ما يطلبه منى كل منهما وما يحتاجه كليهما منى فى المباراة.. كرة القدم التى نلعبها مع أرسنال مختلفة تمامًا عما نلعبه مع منتخب مصر.. ولكن يجب على أن أتكيف مع الطريقتين.. فى النهاية المدربين يظهران لى الكثير من الحب والاهتمام.

كيف ترى مواجهات منتخب مصر فى كأس العالم؟

الاحتمالات متشابهة ولا يوجد فريق أفضل من الآخر.. الفرق الأربعة فى المجموعة لديها فرصة جيدة للتأهل إلى الدور الثانى.. فى النهاية الفريق الذى سيعد نفسه بشكل أفضل سيتأهل وسنقوم بتهنئته.. من ناحيتنا سنكون 11 محاربًا فى الملعب فى محاولة منا لتقديم أفضل ما لدينا.


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