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بعد موقفها من إسرائيل.. دعوة "ناتالي بورتمان" لمهرجان فلسطيني

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ناتالي بورتمان
ناتالي بورتمان

خالد الشرقاوي

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إسرائيل

فلسطين

ناتالي بورتمان

أشاد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، برفض الممثلة الإسرائيلية الأمريكية، ناتالي بورتمان، الدعوة لحضور مهرجان سينمائي واستلام جائزة في إسرائيل، لأنها "لا تتفق مع سياسة نتنياهو".

ونقلت وكالة "سبوتنيك"، عن المالكي قوله: "حينما رفضت ناتالي استلام الجائزة، أطلقت عليها النيران في إسرائيل من كل الجهات، وأوضحت أنها لا تتفق مع سياسة نتنياهو، ليس فقط بظروف ما يحدث في غزة، ولكن وبشكل عام ضد سياسة الاستيطان الإسرائيلية".

وتابع المالكي "هي لديها موقف قوى ضد الاحتلال ونحن نحترم هذا، ومعجبون به، لذلك سآخذ بنصيحتك. لقد دعوتها لحضور مهرجان سينمائي فلسطيني. أستطيع أن أنصح هؤلاء الذين في الولايات المتحدة أن يقوموا بذلك، سأخبرك في حال حدوث هذا".

وأضاف المالكي "هي إسرائيلية — أمريكية، وهذا هو سبب كل هذه الضوضاء، لقد رأيت بعض أفلامها، يعجبني تمثيلها وأعرف مسبقا أنها ولدت وترعرعت في إسرائيل قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة".

هذا وكانت مؤسسة "جينيسيس برايز" قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستلغي حفل توزيع الجوائز المزمع عقده في إسرائيل، في يونيو القادم، بعد إعلان الممثلة ومخرجة الأفلام والمنتجة التي تحمل الجنسية الأمريكية والإسرائيلية ناتالي بورتمان، أنها لن تشارك بسبب الأوضاع التي تشهدها إسرائيل والأراضي الفلسطينية مؤخراً.

يذكر أن ناتالي بورتمان، ممثلة ومخرجة أفلام ومنتجة، ولدت في التاسع من يونيو 1981، وفازت بجائزة "الجولدن جلوب" وترشحت لجائزة الأوسكار.



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