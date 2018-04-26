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«جلال» يعلن تشكيل الزمالك لمباراة الأهلي

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المصريون

الزمالك

الاهلى

القمة

أعلن خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمباراة الأهلي، المقرر انطلاقها في الثامنة مساء اليوم، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري العام.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم «جنش»

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود علاء – محمود حمدى الونش – حمدى النقاز

خط الوسط: طارق حامد – معروف يوسف – محمود عبد العزيز

خط الهجوم: أوباما – كاسونجو – أيمن حفنى


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