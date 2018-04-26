» بالفيديو.. لاعبو الأهلي يؤدون صلاة المغرب

26 أبريل 2018 - 06:56 م

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صلاة المغرب قبل انطلاق مباراة القمة أمام الزمالك والمقرر لها الثامنة مساء اليوم الخميس، وذلك فور وصولهم لاستاد القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك.

وقام طارق سليمان مدرب حراس المرمى بإمامة اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق المباراة.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في القمة 116 والي ستقام على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين مم مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي حسم لقب مسابقة الدوري العام قبل نهاية المسابقة بـ4 جولات.