السفير الياباني: نقدر دور الأزهر ونتطلع للتعاون معه

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اليابان

أحمد الطيب

الأزهر

عبر السفير الياباني في القاهرة تاكيهيرو كاجاوا، عن تطلع بلاده للتعاون مع الأزهر الشريف في المجالات العلمية والتعليمية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب للتعليم الجامعي وقبل الجامعي.

وأكد "كاجاوا"، لشيخ الأزهر، خلال استقباله اليوم الخميس بمقر المشيخة، أن اليابان تقدر دور الأزهر الشريف كأكبر مرجعية إسلامية وأعرق مؤسسة تعليمية ما زالت تمارس دورها ورسالتها الإنسانية.

بدوره، قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن اليابان تمثل نموذجًا فريدًا يحتذى به للتقدم العلمي والتكنولوجي، مضيفًا أن هذه التجربة جديرة بأن يستفيد منها العالم العربي لتحقيق نهضة علمية وتكنولوجية، والتغلب على التحديات التي تواجهه.




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