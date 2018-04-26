» «غالي» يرد على تحية جماهير الزمالك

26 أبريل 2018 - 07:45 م

حرص حسام غالى، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تحية جماهير فريقه قبل انطلاق مباراة القمة 116 أمام نادى الزمالك، المقرر انطلاقها الليلة ضمن مواجهات الجولة الـ 34 والأخيرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وفور تواجد حسام غالى فى استاد القاهرة وجهت جماهير الأهلى التحية له ليتوجهم اللاعب للجمهور ويبادلهم التحية .

كما حرصت جماهير الزمالك على تحية حسام غالى قبل انطلاق مباراة القمة وقام لاعب الأهلى برد التحية لجماهير الفريق الأبيض .

ويتواجد حسام غالى على مقاعد بدلاء النادى الأهلى خلال مواجهة الزمالك .