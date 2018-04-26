فيلم مصري عن «سوزان تميم» يعرض بإسرائيل

26 أبريل 2018 - 09:06 م

المخرج طارق صالح اضطر لتصوير «حدث في النيل هيلتون» بالدار البيضاء



قال المخرج السويدي - من أصل مصري - طارق صالح، إن فيلمه الجديد الذي يتناول قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم سيتم عرضه قريبًا في تل أبيب، والذي يتحدث عن فساد النخبة المكونة من رجال الأعمال والسياسيين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ويحلم صالح أن تحظى ابنته ذات يوم بزيارة القاهرة، ففي السنوات الأخيرة لا يسمح له بزيارة وطنه، كما أنه ممنوع من اصطحاب أبنائه إلى هناك، ولا يتمكن المصريون من رؤية فيلمه الأخير "حدث في النيل هيلتون"، بدعوى أن "السلطات المصرية غاضبة جدًا بسبب كشفه لعمق الفساد في الدولة، وقامت بحظر العمل".

وأضاف في مقابلة مع موقع "واللاه" الإخباري العبرية: "الآن يمكن للمشاهدين في إسرائيل الاستمتاع برؤية الفيلم، والذي سيتم عرضه في تل أبيب في إطار مهرجان تضامني، يعرض أعمالاً سينمائية تدور حول حقوق الإنسان والنشاط الاجتماعي والسياسي".

وأوضح أن "(حدث في النيل هيلتون) يتحدث عن جريمة قتل ترتكب في إحدى غرف الفندق الفاخر بالعاصمة (القاهرة)، وشخصية البطل تكشف عن أبعاد الفساد في بيئة رجال الأعمال والنظام الحاكم التي أحاطت بمبارك، وذلك في وسط التوتر المتصاعد بالدولة والذي انفجر في ثورة 25 يناير، والتي جاءت بسبب هذا الفساد".

ووفق الموقع، فإن "السلطات المصرية لم تسمح لصالح بعرض هذا الفيلم أو حتى تصويره من الأساس، ما جعل المخرج يستخدم مدينة الدار البيضاء المغربية بديلاً عن القاهرة".

وأشار إلى أن "الفيلم يعتمد على قصة حدثت بالفعل؛ وهي جريمة اغتيال المطربة اللبنانية سوزان تميم، والتي قادت التحقيقات في مقتلها إلى الكشف عن تورط مسؤولين بنخبة مبارك وأشعلت عاصفة غضب في الدولة".

وتابع مخرج الفيلم: "لقد تحدث معي أشخاص عن الفيلم وقالوا إنه يجسد لهم كل الأفكار السيئة المسبقة عن مصر، لكن الحقيقة أنني أخرجت وصنعت هذا العمل انطلاقًا من حبي لمصر، ولأنني أحب الأخيرة، كان من المهم أن أتحدث عما تعانيه مصر من أمراض".

وردا على سؤال حول عمله القادم، أجاب: "إنني اعد فيلما أكثر إثارة للجدل، لكن لا يمكنني الحديث عنه أكثر من ذلك، لأنهم سوف يقتلونني، تجرى أحداث العمل الجديد في القاهرة، لكنني سأقوم بتصويره مثل السابق في الدار البيضاء، أتمنى أن يأتي هذا اليوم الذي أتمكن فيه من زيارة القاهرة والتصوير فيها مصطحبًا ابنتي، وأيضًا زيارة تل أبيب، ومن أجل هذا نحن ملزمون بتحويل العالم معًا ليكون أفضل أكثر".