«حماس» تشكر مصر لجهودها في نقل «البطش» لغزة

26 أبريل 2018 - 09:37 م

قدم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الشكر لمصر، وماليزيا؛ لتسهيل دخول جثمان الشهيد الفلسطيني فادي البطش لغزة ودفنه في مسقط رأسه "بلدة جباليا".

وقال "هنية"، خلال مشاركته في مراسم تشييع جثمان "البطش"، اليوم الخميس، الذي اغتيل في العاصمة الماليزية، كوالالمبور، السبت الماضي إن "الأيدي الآثمة التي اغتالت العالم فادي البطش ستقطع، وأن دماء الشهداء وقود لطريق النصر والتحرير".

وكان جثمان البطش قد وصل إلى قطاع غزة، مساء اليوم، عبر معبر رفح البري، برفقة زوجته وأطفاله.

في مشهد مهيب .. شارك عشرات الالاف في جنازة العالم الشهيد *فادي البطش* الذي اغتيل على يد الصهاينة في ماليزيا انطلاقا من المسجد العمري في جباليا باتجاه مقبرة الشهداء..

اللهم تقبله في الصالحين

هكذا هي كرامة الشهداء والصالحين pic.twitter.com/2TXbVqnL1W — علي المغربي (@alimograby85) 26 أبريل، 2018

وشارك في مراسم الاستقبال آلاف من الفلسطينيين وقيادات الفصائل الفلسطينية في الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

واغتيل الباحث الفلسطيني في علوم الطاقة، السبت الماضي، أثناء مغادرة منزله متوجهًا لأداء صلاة الفجر، في إحدى ضواحي العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وفيما لم تعلن أي جهة حتى اليوم مسؤوليتها عن الحادث، اتهمت عائلة البطش، جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، بالوقوف خلف العملية.

فيما اتهمت السلطات الماليزية كذلك "دولة شرق أوسطية معنية بتدمير كفاءات الشعب الفلسطيني"، مؤكدة استمرار التحقيقات.

بدورها نعت حركة حماس، البطش، ووصفته بأنه "ابن من أبنائها البررة، وفارسًا من فرسانها، وعالمًا من علماء فلسطين الشباب، وحافظًا لكتاب الله".

كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن البطش، "مهندس في حماس وخبير طائرات بدون طيار"، في تلميح إلى احتمالية وجود دور للموساد في حادثة الاغتيال.