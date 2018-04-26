» باسم مرسي: اللاعبون تعاهدوا على الفوز على الأهلي

26 أبريل 2018 - 10:44 م

قال باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أن الفريق كان لديه ثقة اليوم في الفوز على النادي الأهلي، مشيرا إلى أن اللاعبين تعاهدوا على الفوز وأظهروا ذلك في المباراة وأداو المباراة بشكل رجولي.

وأضاف مرسي، أن مباراة الأهلي مثل أي مباراة، وبثلاث نقاط عادية، ومثل أي فريق، موضحا أن الفوز على الأهلي يمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل موقعة كأس مصر بسبب النتائج الأخيرة.

وقال مهاجم الفريق، إن الزمالك ناد كبير، وكان يمر بمرحلة صعبة، مشيرا إلى أن اللاعبين "رجالة"، والحمد لله على الفوز، مؤكدا أن مباراة الأهلي رسالة كبيرة أن الزمالك ناد كبير وأحسن فريق في مصر.