» رد ناري لـ"حماس" على تصريحات مندوبة واشنطن

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المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري
المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري

المصريون ووكالات

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"حماس": تصريحات مبعوث ترامب للشرق الأوسط "عدائية"

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تصريحات مندوبة اشنطن لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، بخصوص أن الحركة تستخدم المدنيين "دروعا بشرية" في قطاع غزة "عدوانية ومنافية للحقيقة" وتشجع إسرائيل على الاستمرار بـ"جرائمها".
وأضاف سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة في بيان مقتضب، وصل الأناضول نسخة منه، أن "التصريحات توفر غطاء وتشجيع أمريكي للاحتلال (إسرائيل) للاستمرار في جرائم قتل الأطفال والمدنيين السلميين".
وفي وقت سابق من اليوم كررت هايلي، أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي، ادعاءات بلادها بأن حركة "حماس" الفلسطينية "تستخدم المدنيين دروعا بشرية".
وتتبنى الإدارة الأمريكية الحالية، برئاسة دونالد ترامب، وجهات نظر إسرائيل في كثير من القضايا، وتتجنب توجيه انتقادات لتل أبيب في قضايا مواصلة الاستيطان في الأراضي المحتلة أو قتل المتظاهرين الفلسطينيين السلميين.
وفي هذا الصدد، وضمن التوجه ذاته، لم تتطرق المندوبة الأمريكية في كلمتها إلى الانتهاكات الإسرائيلية بحق المتظاهرين الفلسطينيين، ومنها قتل المتظاهرين المشاركين في "مسيرة العودة"، المتواصلة منذ 30 مارس/آذار الماضي؛ حيث قتل الجيش الإسرائيلي نحو 40 فلسطينيا، وأصاب أكثر من 550 آخرين، منذ فعاليات المسيرات.
وضمن الدعم الذي وصفه مراقبون بـ"اللامحدود" من قبل إدارة ترامب لدولة إسرائيل، أعلنت تلك الإدارة، في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأعلنت عزمها نقل سفارتها إلى المدينة المقدسة في 15 مايو/أيار المقبل، بالتزامن مع ذكرى قيام دولة إسرائيل، التي يصفها الفلسطينيون والعرب بـ"النكبة". 

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