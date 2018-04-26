  • الخميس 26 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:26 م
بحث متقدم
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

اعتراف خطير لرئيس الوزراء عن البنية التحتية

آثار الأمطار على شوارع القاهرة الجديدة

أسباب عجز الدولة في مواجهة الأمطار؟

مجلس النواب

مجالس حكومية بديلة لانتخابات المحليات

تشييع الشهيد «البطش» بغزة

مشاهد مُهيبة من تشييع الشهيد «البطش» بغزة

وزارة المالية

الموازنة المالية.. أعباء على المواطنين وديون جديدة

المطربة اللبنانية سوزان تميم

فيلم مصري عن «سوزان تميم» يعرض بإسرائيل

كمال الهلباوي

مبادرة «الهلباوي» للمصالحة تفجر عاصفة من الجدل

أحمد عبدالعزيز مستشار مرسي

مستشار مرسي: لن أسامح الهلباوي في دم ابنتي

سعد الدين إبراهيم

سعد الدين إبراهيم يفتح النار على الرافضين«المصالحة»

فتحي سرور

أول رد لـ«فتحي سرور» على دفاعه عن الإخوان

اعتراف خطير لرئيس الوزراء عن البنية التحتية

آخر الأخبار

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تعليق صادم من الحكومة على غرق القاهرة الجديدة

#

قضية فساد جديدة ضد «نتنياهو»

#

بالفيديو.. "مذيعة الحريري" تستقيل على الهواء

#

توقعات باختيار "مدبولي" نائبًا لرئاسة الوزراء

اعتذرت الحكومة المصرية، الخميس، عن تداعيات أمطار غزيرة ونادرة في فصل الربيع، التي شهدتها مناطق حيوية بالبلاد في فصل الربيع، وقررت تشكيل لجنة لـ"محاسبة المقصّرين".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، يوم الخميس، رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، ونقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد.
وقال إسماعيل إنه "تم تشكيل لجنة لدراسة تداعيات سوء الأحوال الجوية، ومحاسبة المقصرين في التعامل مع هذه التداعيات". 
وأضاف أنّ "الأمطار كانت غزيرة، وفي فترة زمنية محدودة، ونحن نعتذر للمواطنين على معاناتهم من الآثار المترتبة عن سوء الأحوال الجوية، وخاصة من كانوا في بعض الطرق".
وأشار إلى أنه من الوارد أن تكون هناك مشاكل في البنية الأساسية.
وشهدت مصر الثلاثاء والأربعاء، سقوط أمطار رعدية على مصر، وخصوصا في محافظتي القاهرة (العاصمة)، والجيزة (غرب العاصمة)، رغم حلول فصل الربيع. 
وتسبب الأمطار الغزيرة في عرقلة حركة السير لساعات طويلة، إثر غرق طرق رئيسية وحيوية، خصوصا في أحياء شرق القاهرة تقطنها شخصيات عامة.
وقوبل ذلك بشكاوى عديدة لمواطنين، وانتقادات من كتاب رأي، بشأن غرق أحياء يفترض أنها مناطق سكنية جديدة. 
ورغم الأزمات التي خلفتها موجة الأمطار النادرة، الثلاثاء والأربعاء الماضيين، إلا أن وزارة الري المصرية قالت، عبر بيان اليوم، إن تلك الأمطار أدت إلى توفير 50 مليون متر مكعب من المياه، نصفها في عمليات ري المحاصيل، والنصف الآخر انضم لمخزون المياه الجوفية في الصحراء الغربية
وتوقعت الوزارة "احتمال حدوث موجة جديدة من الأمطار بدءاً من يوم الاثنين المقبل، ولمدة ثلاثة أيام".
وتأتي تلك الموجة من الأمطار الغزيرة في إطار الأزمة المائية التي تواجهها مصر، وتوجهها، على مستويات عدة، لترشيد الاستهلاك المائي، عبر تقليص مساحات زارعة محاصيل زراعية تحتاج لكميات مياه كبيرة، وإقرار الحبس للمخالف.
وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب) مصدر المياه الرئيسي في مصر، فيما تنفي أديس أبابا ذلك وتؤكد عدم وجود ضرر. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اعتراف السيسي بالكارثة وضمانات الإصلاح

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

عامل الإشارة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يفسد احتفال الأهلي بالدوري.. ويهزمه بثنائية
» عاصفة غبار تجتاح الكويت
» ليبيا.. وصول حفتر لبنغازي قادماً من القاهرة
» هكذا ردت المهن الرياضية على ضم "صلاح" لجيش الاحتلال
» رد ناري لـ"حماس" على تصريحات مندوبة واشنطن
» باسم مرسي: اللاعبون تعاهدوا على الفوز على الأهلي
» «آسف ياريس»: مبارك بريء من غرق مصر
» مشاهد مُهيبة من تشييع الشهيد «البطش» بغزة
» مصر توقع اتفاقية «كهرباء» مع السودان
» النني:هذه أفضل لحظة بالنسبة لي.. ولن أتنازل عن هذا الحلم
» «غالي» يرد على تحية جماهير الزمالك

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:49 ص

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما