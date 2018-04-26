  • الجمعة 27 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:24 ص
بحث متقدم
صلاح

هذا هو الحل الوحيد لإيقاف خطورة "صلاح" بالمونديال

خالد رفعت

"رفعت" يكشف معلومة صادمة عن أراضي الدولة المنهوبة

الأرصاد تحذر المواطنين من موجة طقس باردة

"الأرصاد" تحذر من هذا الأمر الخطير الأسبوع المقبل

صلاح ومورينيو

تصريحات نارية لـ"مورينيو" عن محمد صلاح

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

اعتراف خطير لرئيس الوزراء عن البنية التحتية

آثار الأمطار على شوارع القاهرة الجديدة

أسباب عجز الدولة في مواجهة الأمطار؟

وزارة المالية

الموازنة المالية.. أعباء على المواطنين وديون جديدة

كمال الهلباوي

مبادرة «الهلباوي» للمصالحة تفجر عاصفة من الجدل

أحمد عبدالعزيز مستشار مرسي

مستشار مرسي: لن أسامح الهلباوي في دم ابنتي

سعد الدين إبراهيم

سعد الدين إبراهيم يفتح النار على الرافضين«المصالحة»

موسكو تتهم واشنطن بـ"سرقة" مقتنيات المقار الدبلوماسية

عرب وعالم

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على موسكو

#

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا غدًا

#

سفير أمريكا في روسيا يفجر مفاجأة عن قصف سوريا

#

شبكة تواصل اجتماعي جديدة قد تزيح "فيس بوك"

طلبت روسيا من الولايات المتحدة، الخميس، رد جميع المقتنيات التي كانت داخل المقار الدبلوماسية التي أغلقتها واشنطن مؤخرًا، واصفة الأمر بأنه "سرقة حقيقة". 
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا: "نحن نصر على استعادة جميع مقتنيات المقار الدبلوماسية التي صادرتها الولايات المتحدة"، حسب وكالة "تاس" الروسية.
وأضافت زخاروفا: "المسؤولون الأمريكيون أوصوا عدة مرات بأنه ينبغي على روسيا أن تبيع تلك المقتنيات".
وزادت: "يتعين على المجتمع الدولي أن يولي اهتمامًا بهذه السرقة الحقيقية التي انجرت إليها السلطات الأمريكية".
وأردفت: "الوضع شائن للغاية ومثير للاشمئزاز وغير مسبوق. لم يحدث مثل هذا من قبل في تاريخ العلاقات الثنائية".
واعتبرت زاخاروفا أن "هذا يعد انتهاكًا صارخًا من قبل الولايات المتحدة لقواعد القانون الدولي الأساسية".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الخارجية الأمريكية بشأن ما ورد في تصريحات المسؤولة الروسية.
كانت الولايات المتحدة قررت الشهر الماضي طرد 60 دبلوماسيًا روسيًا، وإغلاق القنصلية الروسية في سياتل، على خلفية تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين لندن وموسكو، إثر قضية تسميم الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا.
وردت موسكو على ذلك الإجراء بالمثل.
وفي سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت واشنطن إغلاق القنصلية الروسية في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا (غرب)، واثنتين من ملحقياتها الدبلوماسية في العاصمة واشنطن ومدينة نيويورك (شرق).
وجاءت تلك الإجراءات على خلفية فرض واشنطن عقوبات ضد موسكو، إثر ضم الأخيرة شبه جزيرة القرم من أوكرانيا بالقوة، إضافة إلى مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي فاز فيها الجمهوري دونالد ترامب، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، على حساب منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اعتراف السيسي بالكارثة وضمانات الإصلاح

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

عامل الإشارة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لـ"أديب" عن فوز الزمالك بمباراة القمة
» رسالة هامة من ليفربول قبل لقاء الإياب مع روما
» فيلم مصري عن «سوزان تميم» يعرض بإسرائيل
» مجالس حكومية بديلة لانتخابات المحليات
» أول تعليق لـ"حفتر" بعد شائعة وفاته وعودته لليبيا
» الزمالك يفسد احتفال الأهلي بالدوري.. ويهزمه بثنائية
» أول رد لـ«فتحي سرور» على دفاعه عن الإخوان
» هكذا ردت المهن الرياضية على ضم "صلاح" لجيش الاحتلال
» رد ناري لـ"حماس" على تصريحات مندوبة واشنطن
» «آسف ياريس»: مبارك بريء من غرق مصر
» مشاهد مُهيبة من تشييع الشهيد «البطش» بغزة

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:49 ص

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما