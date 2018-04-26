موسكو تتهم واشنطن بـ"سرقة" مقتنيات المقار الدبلوماسية

26 أبريل 2018 - 11:57 م

طلبت روسيا من الولايات المتحدة، الخميس، رد جميع المقتنيات التي كانت داخل المقار الدبلوماسية التي أغلقتها واشنطن مؤخرًا، واصفة الأمر بأنه "سرقة حقيقة".



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا: "نحن نصر على استعادة جميع مقتنيات المقار الدبلوماسية التي صادرتها الولايات المتحدة"، حسب وكالة "تاس" الروسية.

وأضافت زخاروفا: "المسؤولون الأمريكيون أوصوا عدة مرات بأنه ينبغي على روسيا أن تبيع تلك المقتنيات".



وزادت: "يتعين على المجتمع الدولي أن يولي اهتمامًا بهذه السرقة الحقيقية التي انجرت إليها السلطات الأمريكية".



وأردفت: "الوضع شائن للغاية ومثير للاشمئزاز وغير مسبوق. لم يحدث مثل هذا من قبل في تاريخ العلاقات الثنائية".



واعتبرت زاخاروفا أن "هذا يعد انتهاكًا صارخًا من قبل الولايات المتحدة لقواعد القانون الدولي الأساسية".



ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الخارجية الأمريكية بشأن ما ورد في تصريحات المسؤولة الروسية.



كانت الولايات المتحدة قررت الشهر الماضي طرد 60 دبلوماسيًا روسيًا، وإغلاق القنصلية الروسية في سياتل، على خلفية تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين لندن وموسكو، إثر قضية تسميم الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا.



وردت موسكو على ذلك الإجراء بالمثل.



وفي سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت واشنطن إغلاق القنصلية الروسية في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا (غرب)، واثنتين من ملحقياتها الدبلوماسية في العاصمة واشنطن ومدينة نيويورك (شرق).

