المغرب.. الأطباء الحكوميون يضربون للمرة الثالثة

27 أبريل 2018 - 12:07 ص

بدأ أطباء المستشفيات الحكومية في المغرب، اليوم الخميس، إضراباً عن العمل يستمر ليوم كامل، باستثناء أقسام الطوارئ، لمطالبة الحكومة بـ"تحسين ظروف عملهم ورفع الأجور"، بحسب قيادي نقابي.



ويعد هذا الإضراب، الثالث من نوعه خلال نحو 5 أسابيع بعد إضرابي 20 مارس/ آذار الماضي، و4 أبريل/نيسان الجاري، الذي خاضه أطباء القطاع العام في المغرب.



وقال المنتظر العلوي، أمين عام النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، للأناضول إن "الإضراب الذي يستمر لمدة 24 ساعة (بدأ من صباح اليوم)، باستثناء أقسام الطوارئ، يأتي استكمالاً للخطوات التي خاضتها النقابة للمطالبة بتحسين ظروف الأطباء ورفع الأجور".



وأضاف العلوي أن "الأطباء المضربين مصرّين على تحقيق مطالبهم المشروعة، خاصة فيما يتعلق بتحسين ظروف عملهم وتهيئة الظروف العلمية والطبية الضرورية لاستقبال المواطنين".



وتابع: "كلنا أمل في استجابة الحكومة لمطالبنا، وفي انتظار أخبار ترقى إلى مستوى تطلعات الأطباء المضربين وتساهم في حلحلة الوضع الحالي".



وأكد العلوي أنه في حال لم يتم الاستجابة لمطالب الأطباء، فإنهم سيردّون باتخاذ خطوات وردود فعل أخرى (لم يحددها).



وأوضح أن الإضراب رافقه وقفتين احتجاجيتين، في كل من الرباط، وفاس (شمال)، دون تفاصيل عن نسبة المشاركة في الإضراب.



ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من مصدر مستقل حول نسبة المشاركة في الإضراب، أو تعقيب فوري من السلطات المغربية.



غير أن وزير الصحة المغربي "أنس الدكالي"، قدم قبل حوالي أسبوع خلال اجتماع المجلس الحكومي عرضاً حول مخطط الصحة في أفق سنة 2025، تضمن محوراً خاصاً لمواجهة النقص في الموارد البشرية من خلال توظيف عدد آخر من الأطباء.



وتعهد الوزير بإيجاد حلول لبعض مشاكل قطاع الصحة، دون تفاصيل.

