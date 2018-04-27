  • الجمعة 27 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:24 ص
بحث متقدم
صلاح

هذا هو الحل الوحيد لإيقاف خطورة "صلاح" بالمونديال

خالد رفعت

"رفعت" يكشف معلومة صادمة عن أراضي الدولة المنهوبة

الأرصاد تحذر المواطنين من موجة طقس باردة

"الأرصاد" تحذر من هذا الأمر الخطير الأسبوع المقبل

صلاح ومورينيو

تصريحات نارية لـ"مورينيو" عن محمد صلاح

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

اعتراف خطير لرئيس الوزراء عن البنية التحتية

آثار الأمطار على شوارع القاهرة الجديدة

أسباب عجز الدولة في مواجهة الأمطار؟

وزارة المالية

الموازنة المالية.. أعباء على المواطنين وديون جديدة

كمال الهلباوي

مبادرة «الهلباوي» للمصالحة تفجر عاصفة من الجدل

أحمد عبدالعزيز مستشار مرسي

مستشار مرسي: لن أسامح الهلباوي في دم ابنتي

سعد الدين إبراهيم

سعد الدين إبراهيم يفتح النار على الرافضين«المصالحة»

مارسيليا الفرنسي يقترب من نهائي "يوروبا ليج"

الرياضة

"لوي دريفوس" تعرض أولمبيك مارسيليا للبيع
"لوي دريفوس" تعرض أولمبيك مارسيليا للبيع

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بعد سرقتها... الشرطة تستعيد كأس «يوروبا ليج»

#

لهذا السبب تم حرمان مسلمة من الجنسية الفرنسية

#

أرسنال ومارسيليا ينتزعان بطاقة نصف نهائي "يوروبا ليج"

#

أرسنال يقترب من نصف نهائي "يوروبا ليج"

اقترب فريق مارسيليا الفرنسي، مساء الخميس، خطوة من التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليج).
وتغلب مارسيليا على ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بهدفين دون رد في ذهاب المربع الذهبي للبطولة القارية.
استغل مارسيليا عاملي الأرض والجمهور لصالحه ودخل اللقاء مهاجمًا في محاولة لتسجيل هدف التقدم وهو ما تحقق في الدقيقة 15 عن طريق فلوران توفين.
وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، ليخرج مارسيليا متقدمًا بهدف نظيف.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث مارسيليا عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو ريد بول من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل.
وجاءت الدقيقة 62 لتشهد معها الهدف الثاني لمارسيليا عبر الكاميروني كلينتون موا نجي.
وفشلت جميع محاولات الفريق النمساوي في إحراز أهداف ليخرج مارسيليا فائزًا باللقاء.
وللتأهل إلى النهائي، يكفي مارسيليا الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف أو بفارق هدفين بشرط أن تكون أكثر من 2-0 في لقاء الإياب الأسبوع المقبل. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اعتراف السيسي بالكارثة وضمانات الإصلاح

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

عامل الإشارة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لـ"أديب" عن فوز الزمالك بمباراة القمة
» رسالة هامة من ليفربول قبل لقاء الإياب مع روما
» فيلم مصري عن «سوزان تميم» يعرض بإسرائيل
» مجالس حكومية بديلة لانتخابات المحليات
» أول تعليق لـ"حفتر" بعد شائعة وفاته وعودته لليبيا
» الزمالك يفسد احتفال الأهلي بالدوري.. ويهزمه بثنائية
» أول رد لـ«فتحي سرور» على دفاعه عن الإخوان
» هكذا ردت المهن الرياضية على ضم "صلاح" لجيش الاحتلال
» رد ناري لـ"حماس" على تصريحات مندوبة واشنطن
» «آسف ياريس»: مبارك بريء من غرق مصر
» مشاهد مُهيبة من تشييع الشهيد «البطش» بغزة

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:49 ص

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما