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في "يوروبا ليج"..

أتليتكو مدريد يعود من إنجلترا بتعادل ثمين مع أرسنال

الرياضة

أتليتكو مدريد
أتليتكو مدريد

المصريون ووكالات

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أتليتكو مدريد يواصل الضغط على برشلونة بفوز ثمين أمام بيلباو

عاد فريق أتليتكو مدريد الإسباني، الخميس، إلى بلاده بتعادل ثمين من مضيفه أرسنال الإنجليزي بهدف لكل منهما في ذهاب المربع الذهبي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليج).
شهدت الدقيقة العاشرة طرد الكرواتي سيمي فرسالجكو ليلعب أتليتكو مدريد الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.
ورغم النقص العددي في صفوف المنافس، إلا أن أرسنال أهدر أكثر من فرصة للتسجيل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث كثف لاعبو أرسنال من هجماتهم في محاولة للتسجيل إلى أن جاءت الدقيقة 61 ليتمكن من إحراز الهدف الأول عبر الفرنسي ألكسندر لاكازيتي.
وفي الوقت الذي بحث فيه لاعبو أتليتكو مدريد عن التعادل، كثف لاعبو أرسنال من هجماتهم في رحلة بحث عن هدف ثان.
ومع حلول الدقيقة 82 نجح أتليتكو مدريد في إدراك التعادل عبر الفرنسي أنطوان غريزمان.
وللتأهل إلى النهائي، يكفي أتليتكو مدريد التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه الأسبوع المقبل. -

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