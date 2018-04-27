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فينجر: الجميع محبط بعد التعادل مع أتلتيكو مدريد

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فينجر

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قال الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، إن الجميع محبط عقب تعادل فريقه أمام أتليتكو مدريد الإسباني بهدف لكل منهما في ذهاب المربع الذهبي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليج).
وأكد فينجر في المؤتمر الصحفي، الخميس، "جميع لاعبي الفريق محطبون عقب التعادل، بالطبع خرجنا من لقاء اليوم بطعم مر، لأنه كانت لدينا فرصة لنكون بالنهائي من لقاء الليلة".
وأضاف "النتيجة لم تكن مرتبطة مع الأداء الذي قدمناه طوال شوطي المباراة، فقد أضعنا العديد من الفرص لتسجيل الأهداف".
وأوضح فينغر "عندما كنا متقدمين بهدف كان علينا توخي الحذر من كراتهم الطويلة، المهمة واضحة الآن وهي يجب أن نفعلها في مدريد ولا يزال لدينا فرص".
وأشار المدرب الفرنسي "يجب أن تكون لدينا الرغبة والثقة لنتأهل إلى النهائي القاري".
واختتم فينغر تصريحاته بالإشادة بحارس أتليتكو مدريد، السلوفيني أوبلاك قائلًا "أوبلاك بالنسبة لي واحد من أفضل الحراس في أوروبا وقد أظهر ذلك الليلة".
وللتأهل إلى النهائي، يحتاج أرسنال للفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بنتيجة أكثر من 1-1 في لقاء الإياب الأسبوع المقبل. 

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