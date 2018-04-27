"الأرصاد" تحذر من هذا الأمر الخطير الأسبوع المقبل

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أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار انتهت على السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة، بينما مازالت هناك فرص لسقوط الأمطار على الجهات الشرقية، منوهًا إلى أن هناك فرصة لوجود رمال مثارة، تصل لحد العاصفة، تضرب البلاد، منتصف الأسبوع المقبل.
وأوضح "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الخميس، تقديم الإعلامي محمد موسى، أنه من مساء غدًا ستنتهي فرص سقوط الأمطار على الجمهورية بأكملها، كما سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.



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