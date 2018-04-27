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"رفعت" يكشف معلومة صادمة عن أراضي الدولة المنهوبة

دفتر أحوال الوطن

خالد رفعت
خالد رفعت

المصريون ـ متابعات

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عمرو أديب: "فين فلوس الأراضي التى تم تقنينها ؟"

كشف الدكتور خالد رفعت، مدير مركز طيبة للدراسات، عن أن إجمالي قيمة ما تم تحصيله من أراضي الدولة التى تم الإستيلاء عليها وفقًا لأخر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات بلغ 1493 مليار جنيه،ـ أي مايعادل 85 مليار دولار.
وأوضح "رفعت"، خلال تقديمه برنامج "مع خالد رفعت" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن ديون مصر 81 مليار دولار، أي أن مصر بإمكانها سداد جميع ديونها في تاريخها من خلال إسترداد أراضي الدولة المنهوبة.
وأضاف "رفعت" أن استرداد الأراضي يساهم أيضًا في تطوير الصحة والتعليم وتحقيق التنمية، والحفاظ على الأمن ورفع كفاءة الشرطة، وتطوير أسلحة الجيش، وتحقيق حياة أدمية تليق بأعظم شعب في العالم.

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