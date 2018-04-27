  • الجمعة 27 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:22 ص
بحث متقدم
اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية

"أسامة كمال" يفتح النار على وزير التنمية الإدارية

حريق

حريق هائل بمخزن أدوات صحية والإطفاء تدفع بـ11 سيارة

بالصور.. الدولار يهبط لأقل من 16 جنيهًا

تعرف على أعلى سعر للدولار اليوم

حفتر

حفتر: صحتي جيدة ولست مجبرا للرد على الادعاءات

خالد رفعت

"رفعت" يكشف معلومة صادمة عن أراضي الدولة المنهوبة

الأرصاد تحذر المواطنين من موجة طقس باردة

"الأرصاد" تحذر من هذا الأمر الخطير الأسبوع المقبل

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

اعتراف خطير لرئيس الوزراء عن البنية التحتية

آثار الأمطار على شوارع القاهرة الجديدة

أسباب عجز الدولة في مواجهة الأمطار؟

صلاح ومورينيو

تصريحات نارية لـ"مورينيو" عن محمد صلاح

وزارة المالية

الموازنة المالية.. أعباء على المواطنين وديون جديدة

حفتر: صحتي جيدة ولست مجبرا للرد على الادعاءات

عرب وعالم

حفتر
حفتر

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لـ"حفتر" بعد شائعة وفاته وعودته لليبيا

#

"شكري" يوضح آخر تطورات أزمة سد النهضة

#

قدمنا لترامب عدة خيارات للرد على هجوم "الدوما"

#

"سيف" ترد على "الاستعلامات" حول تقرير bbc عن التعذيب

ليبيا

خليفة حفتر

أكد خليفة حفتر، قائد القوات الليبية المدعومة من مجلس نواب طبرق (شرق)،  في أول ظهور له منذ أسبوعين، إنه "بصحة جيدة".

جاء ذلك في كلمة ألقاها حفتر وسط حشد مسؤولين كانوا في استقباله في مطار "بنينا" بمدينة بنغازي (شرق)، قادما من العاصمة المصرية القاهرة التي وصلها أول أمس، لإجراء مباحثات مع الجانب المصري.

ورفض حفتر، في كلمته التي تعد أول ظهور له منذ اختفائه قبل أسبوعين، الحديث عما أثير حول صحته، وإشاعات وفاته.

ونقلت وكالة الاناضول قوله: "لا أريد أن أتحدث بهذا الشأن، ولست مجبرا على الرد على الادعاءات".

وأضاف: "إننا نشعر اليوم بثبات حقيقي نظرا لما لمسناه من ثقة الناس، ونحن قد قطعنا العهد على أنفسنا أن نحقق آمال الشعب الليبي في أن يحيا حياة عصرية، وأن تكون ليبيا خالية من الجماعات الإرهابية".

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي للقوات المدعومة من مجلس نواب طبرق شرقي ليبيا، وصول حفتر إلى بنغازي،  قادما من القاهرة.

ومنذ أكثر من أسبوعين، اختفى حفتر وسط تضارب كبير حول حالته الصحية، قبل تأكيد مسئولين في بلاده، ووزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أنه يتلقى العلاج منذ 11 أبريل/ نيسان الجاري، في مستشفى عسكري بباريس .

ويتصارع على السلطة والنفوذ في البلد العربي الغني بالنفط كيانان، هما: حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، في العاصمة طرابلس (غرب)، و"الحكومة المؤقتة" في مدينة البيضاء (شرق)، وهي مدعومة من قوات حفتر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اعتراف السيسي بالكارثة وضمانات الإصلاح

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

عامل الإشارة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مأذون شرعي يطالب بتدريس العلاقة الزوجية لـ"طلاب ثانوي"
» ممثل أمريكي شهير يعتدي جنسيًا على 60 امرأة
» طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 29 درجة
» هذه مخاطر الاستخدام الزائد للهواتف الذكية
» باحثون ينجحون بإبقاء 200 دماغ تعمل بعد نزعها من خنازير
» "الكرش" يؤدي لنوبة قلبية
» شاهد.. شبيهة ترامب مزارعة في الريف الاسباني
» محمد صلاح يدفع رواتب شهرية لـ 450 أسرة فقيرة بقريته
» دراسة: علاقة البلاستيك والميكروويف بالسرطان "وهم"
» كيف أثر محمد صلاح في حياة أسرة بريطانية؟
» تعليق ناري لـ"أديب" عن فوز الزمالك بمباراة القمة

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما