أخطر أزمة تواجه صلاح في نهائي بطولة أوربا ‎

27 أبريل 2018 - 06:51 ص

تناولت صحيفة "الصن" البريطانية أخطر أزمة يمكن أن تواجه نجمي فريق ليفربول، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، في حال تأهل فريقهما إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت "الصن" إن نهائي الأبطال، في السادس والعشرين من أيار/ مايو المقبل، سيتصادف مع شهر رمضان المبارك، ومن المنتظر قبيل ذلك أن يقرر صلاح وماني ما إن كانا سيصومان يوم المباراة أم لا.

ونوهت الصحيفة إلى وجود مسلم ثالث في ليفربول، وهو الألماني من أصول تركية، إيمري تشان.

وكان مفتي مصر، شوقي علام، أجاز للاعبي المنتخب المشارك في كأس العالم المقبل في روسيا، الإفطار في الأيام التي تصادف مبارياتهم، علما أن كأس العالم يبدأ في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

وفي مقابلة سابقة له عام 2014، قال صلاح إن تجربة الصيام أثناء التدريب مرهقة، وتابع: "كان رمضان صعبا بعض الشيء بالنسبة لي؛ لأنه كان لدينا دورتان تدريبيتان كل يوم، وكان الطقس حارا جدا، وشاركت في جميع المباريات".

وأضاف: "لم أتمكن من شرب الماء حتى الساعة 9:30 مساء، فعندما تتدرب مرتين يوميا، تنخفض مستويات الطاقة، لكن هذا يعني الكثير بالنسبة لي، لذلك أنا سعيد جدا، وأشعر أنني بحالة جيدة".

يشار إلى أن نهائي دوري الأبطال يقام على ملعب إن إس كي أولمبيسكي في كييف بأوكرانيا.