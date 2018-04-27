» شاهد.. شبيهة ترامب مزارعة في الريف الاسباني

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة فوتوغرافية لمزارعة إسبانية تقف وسط مزرعتها في الريف الإسباني تشبه بشكل كبير الرئيس الأمريكي.

 وانتشرت صورة "دولوريس لي انتيلو" بشكل واسع وهي تحمل مجرفة وتحدق في شيء ما، وهي تشبه صورة التقطت لترامب وهو يلوح بيديه في نادى جولف.

ونقلت صحيفة محلية عن السيدة قولها إنها اشتهرت باسم "دونالد ترامب في لكوستا دا مورتي (منطقتها)"، بسبب لون شعرها الذي يشبه الرئيس الأمريكي، بينما لا يوجد تشابه في بشرتيهما، ولكن ما ظهرت عليه في الصورة من أثر الغبار وأشعة الشمس أثناء العمل في حقل البطاطس.

وولدت أنتيلو عام 1954، بعد أقل من عشر سنوات من الرئيس الأمريكي، وهي تعيش في قرية نانتون وسط المرتفعات الجاليكية الفسيحة.



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