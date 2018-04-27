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بالصور.. التحقيق مع 80 موظفًا حكوميًا في كفر الزيات

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إحالة 80 عاملا فى كفرالزيات للتحقيق
إحالة 80 عاملا فى كفرالزيات للتحقيق

محمد عبدالناصر

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رئيس مدينه كفرالزيات

مستشفى كفرالزيات

عاملا

قسم الملاريا

قرر الدكتور عثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم، الجمعة، إحالة 80 من العاملين بمنشآت تابعة للصحة والتموين إلى التحقيق بسبب عدم الانضباط الوظيفي نتيجة الغياب وترك العمل.

وكان رئيس المدينة قد تلقي تقريرًا من قسم الرقابة والمتابعة بمجلس المدينة أمس، الخميس، يتضمن المرور على مستشفى كفرالزيات العام ورصد غياب وترك عمل لـ67 من قوة العاملين عبارة عن 28 طبيبًا و20 ممرضة و19 فنيًا وإداريًا.

فيما أجرى رئيس المدينة، مرورًا مفاجئًا على إدارة التموين للوقوف على سير العمل و خطة الاستعدادات لشهر رمضان ورصد غياب وترك عمل لـ 3 موظفين، ومرورًا على قسم الملاريا ومكافحة الحشرات التابع للصحة.

وشدد على تكثيف مرور سيارات الرش للقضاء على البعوض والناموس وتبين غياب وترك عمل لـ 3 موظفين وبالمرور على المركز الطبى الملحق بمبنى الإدارة الصحية رصد عدم تواجد 7 أطباء وممرضات وإداريين فأصدر قراره المتقدم.







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