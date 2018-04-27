تعرف على أعلى سعر للدولار اليوم

27 أبريل 2018 - 09:09 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 27 أبريل في البنوك.

واستقر سعر صرف الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر ليسجل 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وفي بنك القاهرة والتجاري الدولي، استقر سعر الدولار عند مستوى 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي والإسكندرية، واستقر سعر صرف الدولار عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني والبركة ومصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر صرف الدولار استقرارًا ليصل عند مستوى 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

وقرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016، ليخضع لقواعد العرض والطلب.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.