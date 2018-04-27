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"ترامب" يهدد منافسيه على استضافة كأس العالم 2026

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ترامب

كأس العالم

الرئيس الأمريكي

المغرب،

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهديدًا للدول المنافسة على استضافة كأس العالم 2026، معلنًا تأييده للعرض الموحد من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وكتب "ترامب"، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، سيكون من المخجل أن تعارض الدول التي نساندها دائمًا عرض الولايات المتحدة، لماذا يتعين علينا مساندة هذه الدول بينما هي لا تساندنا بما في ذلك الأمم المتحدة.

ويتنافس المغرب ضد العرض الموحد من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وسيتم اختيار الفائز في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي "الفيفا" يوم 13 يونيو حزيران في موسكو.

وتعتمد أمريكا الشمالية على الملاعب الكبيرة والبنية التحتية الممتازة لكنها لا تضمن الفوز في التصويت في يونيو.

ومن المتوقع أن يحصل العرض المغربي على دعم قوي من الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط.

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي لوسائل إعلام مؤخرًا إن بلاده ستساند المغرب، كما أعلنت روسيا التي تستضيف النهائيات في يونيو ويوليو المقبلين دعمها للمغرب.

واستضافت أمريكا كأس العالم في 1994.



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