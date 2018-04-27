» ممثل أمريكي شهير يعتدي جنسيًا على 60 امرأة

27 أبريل 2018 - 09:51 ص

أدانت هيئة محلفين في ولاية بنسلفانيا الأمريكية أمس، الخميس، الممثل الكوميدي بيل كوسبي (80 عامًا) بالاعتداء الجنسي.

وتوصلت هيئة المحلفين، في مدينة نوريستاون ببنسلفانيا، للحكم في ثاني جلسة، بعد أن رأت أنه مذنب بالاعتداء جنسيًا على أندريا كونستاند، موظفة بجامعة Temple ، في عام 2004 بعد تخديرها.

وأدانت هيئة المحلفين الممثل الذي سبق أن واجه اتهامات من 60 امرأة بالاعتداء الجنسي، بثلاثة تهم؛ ممارسة الجنس بدون موافقة الطرف الآخر، ممارسة الجنس أثناء غياب الطرف الآخر عن الوعي، وممارسة الجنس بعد تخدير الطرف الآخر.

وقد يقضي كوسبي عقوبة 10 سنوات على كل جناية من الثلاث، وهو حاليًا في انتظار قرار القاضي بتحديد مدة عقوبته الفعلية، وما إذا كان سيؤدي المدد على التوالي أم في نفس الوقت.

وشهدت الأروقة خارج قاعة المحكمة بكاء عدد من السيدات اللاتي اتهمن بيل كوسبي بالاعتداء عليهن، بعد إعلان هيئة المحلفين إدانته، حسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز".

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقف فيها كوسبي أمام هيئة المحلفين، فمحاكمته السابقة كانت في الصيف الماضي وانتهت إلى طريق مسدود بسبب استمرار المداولات لستة أيام متتالية.



